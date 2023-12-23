Байден підтримав виділення 886 млрд дол на оборонний бюджет. Що це дає Україні

Президент США Джо Байден підписав закон про політику оборони США, який передбачає щорічні військові витрати в розмірі 886 млрд дол. Це також включає допомогу Україні.

Що відомо про підписаний новий закон Байденом

Як зазначає видання, перед цим закон ухвалили Конгрес і Сенат США. Цей документ регулює багато що: від підвищення зарплати для військовослужбовців і купівлі кораблів з літаками до політики підтримки іноземних партнерів, таких як Україна та Тайвань.

Закон, який складається з майже 3 100 сторінок, включає підвищення зарплати військовим на 5,2% і збільшення загального бюджету національної безпеки приблизно на 3% — до 886 млрд дол.

Водночас закон продовжує Ініціативу сприяння безпеці України до кінця 2026 року, що дозволить Вашингтону виділити 300 млн дол на програму у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року, і в наступному.

Байден знайшов новий спосіб допомогти Україні

Попри те,що раніше офіційний Вашингтон категорично відкидав пропозиції щодо конфіскації суверенних активів Центрального банку РФ, однак станом на сьогодні ситуація різко змінилася.

Просто зараз американська влада у межах "Групи семи" дедалі активніше намагається з’ясувати, чи може використати наявні повноваження для використання цих коштів або ж мусить звернутись до Конгресу.

За словами анонімних джерел видання, Білий дім також почав тиснути на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію.

Адміністрація Джо Байдена наполягає на тому, щоб стратегію використання суверенних росактивів оперативно підготували до 24 лютого 2024 року – другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.