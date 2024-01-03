Путин не похож на человека, желающего вести переговоры — Белый дом

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 января заявил, что президент РФ Владимир Путин не похож на человека, готового к переговорам о прекращении войны.
В Белом доме отреагировали на ракетные удары РФ по Украине
Кирби сказал, что за последние 48-72 часа вы все видели, что Россия продолжает совершать беспилотные и ракетные атаки.
Он добавил, что Путин пытается делать все, чтобы покорить украинцев. Поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование от США, выдвинутый президентом Джо Байденом, был принят.
Кирби напомнил, что в последние дни прошлого года Байден подписал последний пакет безопасности помощи Украине, на которые США имели средства из имеющихся фондов.
Кирби объяснил последствия отказа от помощи Украине
В начале декабря Джон Кирби объяснил, что в случае захвата Россией по всей территории Украины, она может начать активные действия против восточного фланга НАТО.
В таком случае США придется вступить в войну.
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