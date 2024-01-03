Путин не похож на человека, желающего вести переговоры — Белый дом
Категория
Политика
Дата публикации

Путин не похож на человека, желающего вести переговоры — Белый дом

The White House
Джон Кирби
Читати українською

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 января заявил, что президент РФ Владимир Путин не похож на человека, готового к переговорам о прекращении войны.

В Белом доме отреагировали на ракетные удары РФ по Украине

Кирби сказал, что за последние 48-72 часа вы все видели, что Россия продолжает совершать беспилотные и ракетные атаки.

В том числе баллистические по целям Украины, которые включают не только военные, но и гражданские цели, и продолжает пытаться использовать зиму как оружие, атаковать их инфраструктуру.

Он добавил, что Путин пытается делать все, чтобы покорить украинцев. Поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование от США, выдвинутый президентом Джо Байденом, был принят.

Кирби напомнил, что в последние дни прошлого года Байден подписал последний пакет безопасности помощи Украине, на которые США имели средства из имеющихся фондов.

Нам нужна дополнительная поддержка, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности. Каждый раз, когда мы подписываем один из этих пакетов, всегда есть задержка в несколько дней, если не недель, поэтому то, что было подписано 27, еще не все было доставлено в Украину. Это произойдет в ближайшие дни и недели. Дальше – финансирование отсутствует.

Кирби объяснил последствия отказа от помощи Украине

В начале декабря Джон Кирби объяснил, что в случае захвата Россией по всей территории Украины, она может начать активные действия против восточного фланга НАТО.

В таком случае США придется вступить в войну.

Если вы считаете, что цена поддержки Украины высока сейчас, просто представьте насколько выше она будет: не только национальные средства, но и американская кровь.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В США назвали единственный способ остановить Путина в Украине
Владимир Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США изменили стратегию поддержки Украины в войне против РФ — Politico
Джо Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Надо помочь Украине. Посол США отреагировала на массированную ракетную атаку РФ
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.