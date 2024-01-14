У Давосі пройшла четверта зустріч щодо Української формули миру

14 січня у швейцарському Давосі пройшла четверта зустріч радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру. У ній взяли участь представники 81 країни та міжнародної організації.

Четверта зустріч щодо Формули миру

В Офісі президента зазначили, що своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 — Азії, 12 — Африки, 6 — Південної Америки, 3 — Північної Америки, 2 — Океанії.

Це на 15 більше, ніж були присутні на третьому подібному заході, що відбувся в жовтні 2023 року на Мальті.

На зустрічі розглянули другі п'ять пунктів Української формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

Нагадаємо, що на Мальті обговорили перші п'ять пунктів формули миру, а саме: ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

На зустрічі в Давосі головували керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Кассіс сказав, що ця зустріч, ймовірно, остання на рівні міністрів закордонних справ. Також він додав, що до переговорів має бути залучений Китай.

Далі Київ хоче провести саміт лідерів щодо Формули миру на початку цього року, але дата чи місце не визначені. Деякі країни вважають, що саміт на рівні лідерів був би передчасним, тоді як інші хочуть негайно залучити Росію до процесу.

Мир для українського народу терміново необхідний... Ми повинні зробити все, щоб покласти край цій війні, — сказав Кассіс, додавши, що поки Росія і Україна не бажають йти на поступки. Поширити

Українська формула миру: що відомо

У листопаді 2022 року Зеленський представив Українську формулу миру перед учасниками саміту G20 на Балі. Вона передбачає 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих (в тому числі викрадених українських дітей). Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Зустрічі щодо Формули миру пройшли у червні 2023 року у Копенгагені, у серпні в Джидді та жовтні на Мальті.