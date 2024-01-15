Зеленський прибув до Швейцарії. Яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський 15 січня приїхав до столиці Швейцарії, міста Берн, щоб зустрітися з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі.

Що відомо про візит Зеленського до Швейцарії

Зеленський зазначив, що в столиці він поговорить із головами обох палат швейцарського парламенту, керівниками партій і фракцій, президенткою Віолою Амхерд.

Далі поїде на Давоський економічний форум, і там матиме зустрічі з представниками ЄС і НАТО та з лідерами держав та великих бізнесів.

Ключові теми бесід, за словами Зеленського:

повернення депортованих Росією дітей;

санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів;

гуманітарне розмінування;

фінансова підтримка та відбудова;

євроатлантична інтеграція України.

Також Зеленський говоритиме про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення, — зазначив глава держави. Поширити

Всесвітній економічний форум у Давосі

З 15 по 19 січня у швейцарському Давосі проходить Всесвітній економічний форум. Під час візиту Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням.

Загальна тема форуму — "Відновлення довіри". Програма форуму складатиметься з чотирьох взаємопов’язаних пріоритетів:

"Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі";

"Створення зростання та робочих місць для нової ери";

"Штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства";

"Довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії".

14 січня у Давосі учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру розглянули другу п’ятірку пунктів Української формули миру та напрацювання з їх реалізації.