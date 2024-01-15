Швейцария готова принять Глобальный саммит мира — Зеленский

Украина и Швейцария с 16 января приступят к подготовке к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров государств. Швейцария заявила о готовности принять конференцию у себя.

Украина Швейцария начнут подготовку к Саммиту мира

Президент Швейцарии Виола Амгерд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила это.

Мы с господином Зеленским говорили о том, что Швейцария поддерживает мирный процесс. Президент Зеленский спросил я: готова ли Швейцария организовать встречу на самом высоком уровне? Я подтвердила, что Швейцария готова была бы организовать конференцию. Мы договорились, что мы будем углубленно заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешен и наши группы сразу начнут этим заниматься. Поделиться

Она добавила, что Швейцария уже назначила лицо, которое будет этим заботиться, и в будущем будет выступать за надежный, продолжительный мир в Украине.

Зеленский сказал, что хотел бы видеть на саммите все страны мира, уважающие суверенитет и территориальную цельность Украины.

Мы бы хотели, чтобы страны Глобального Юга обязательно присутствовали. И сейчас на встречах советников, там, где у нас была последняя, в Давосе, 83 страны. Еще раз хочу подчеркнуть очень серьезная работа, и поздравить наши команды с таким количеством стран. И здесь очень важно, чтобы все эти представители, чтобы их лидеры были на саммите. Для нас очень важно показать, что весь мир против агрессии России и весь мир за то, чтобы был справедлив мир. Поделиться

По словам президента, подготовка к саммиту начнется завтра, 16 января.

Визит Зеленского в Швейцарию

15 января Зеленский приехал в столицу Швейцарии, город Берн, чтобы встретиться с лидерами страны и принять участие в Давосском форуме.

Он встретился с главами обеих палат швейцарского парламента, руководителями партий и фракций, президентом Виолой Амхерд.

Далее президент поедет на Давосский экономический форум, и там встретятся с представителями ЕС и НАТО и с лидерами государств и крупных бизнесов.