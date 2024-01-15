Швейцария готова принять Глобальный саммит мира — Зеленский

Украина и Швейцария с 16 января приступят к подготовке к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров государств. Швейцария заявила о готовности принять конференцию у себя.
Украина Швейцария начнут подготовку к Саммиту мира
Президент Швейцарии Виола Амгерд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила это.
Она добавила, что Швейцария уже назначила лицо, которое будет этим заботиться, и в будущем будет выступать за надежный, продолжительный мир в Украине.
Зеленский сказал, что хотел бы видеть на саммите все страны мира, уважающие суверенитет и территориальную цельность Украины.
По словам президента, подготовка к саммиту начнется завтра, 16 января.
Визит Зеленского в Швейцарию
15 января Зеленский приехал в столицу Швейцарии, город Берн, чтобы встретиться с лидерами страны и принять участие в Давосском форуме.
Он встретился с главами обеих палат швейцарского парламента, руководителями партий и фракций, президентом Виолой Амхерд.
Далее президент поедет на Давосский экономический форум, и там встретятся с представителями ЕС и НАТО и с лидерами государств и крупных бизнесов.
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