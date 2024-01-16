Зеленский указал на главную слабость санкционной политики Запада против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить ограничительные меры, в частности, по атомной отрасли страны-агрессора.
Зеленский озвучил явную слабость Запада в санкциях против РФ
Владимир Зеленский во время выступления Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что многие санкционные шаги со стороны стран Запада откладывались на месяцы и даже годы из-за "шквала угроз со стороны Москвы".
В этом контексте глава государства высказался о способности РФ обходить определенные ограничения, в частности для продолжения производства ракетного вооружения.
Зеленский выразил благодарность странам-партнерам за каждый принятый и введенный пакет санкций. Однако отметил, что "приближение мира станет вознаграждением всем, кто заботится о том, чтобы санкции действовали на сто процентов".
По убеждению Зеленского, должно быть "сильное решение, когда замороженные российские активы, суверенные и олигархические, будут направлены на защиту от российской войны и на восстановление Украины".
Что известно о вероятности использования замороженных активов РФ в пользу Украины
Прицкер подчеркнула, что в настоящее время с вопросом использования замороженных активов РФ в пользу Украины есть прогресс.
Спецпредставитель США отметила, что страны-члены G7 пришли к согласию в том, что Россия должна заплатить высокую цену за разрушения в Украине, к которым привела развязанная Кремлем преступная война.
По ее словам, страны Большой семерки уже подтвердили намерения покинуть российские активы замороженными.
Прицкер добавила, что решение о том, как именно будут использованы эти активы, еще не принято, однако соответствующие министерства уже получили поручение найти все возможные способы получения компенсаций.
Прицкер напомнила, что у США есть законопроект "О возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев", поддерживаемый администрацией Байдена.
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