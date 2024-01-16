Зеленский указал на главную слабость санкционной политики Запада против РФ

Зеленский озвучил явную слабость Запада в санкциях против РФ

Владимир Зеленский во время выступления Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что многие санкционные шаги со стороны стран Запада откладывались на месяцы и даже годы из-за "шквала угроз со стороны Москвы".

В этом контексте глава государства высказался о способности РФ обходить определенные ограничения, в частности для продолжения производства ракетного вооружения.

И как можно довольствоваться санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют производство ракет? В каждой российской ракете есть критические составляющие из западных государств. Десятки компонентов в каждой ракете, подчеркнул он. Поделиться

Зеленский выразил благодарность странам-партнерам за каждый принятый и введенный пакет санкций. Однако отметил, что "приближение мира станет вознаграждением всем, кто заботится о том, чтобы санкции действовали на сто процентов".

И, кстати, явная слабость Запада состоит в том, что российская атомная отрасль до сих пор не находится под глобальными санкциями, хотя Путин — единственный террорист в мире, который взял в заложники атомную электростанцию (Запорожская АЭС — ред.), — заявил президент. Поделиться

По убеждению Зеленского, должно быть "сильное решение, когда замороженные российские активы, суверенные и олигархические, будут направлены на защиту от российской войны и на восстановление Украины".

Путин больше всего любит деньги. Чем больше миллиардов он и его олигархи, друзья и сообщники потеряют, тем больше вероятность, что он пожалеет о начале этой войны, сказал он. Поделиться

Что известно о вероятности использования замороженных активов РФ в пользу Украины

Прицкер подчеркнула, что в настоящее время с вопросом использования замороженных активов РФ в пользу Украины есть прогресс.

Спецпредставитель США отметила, что страны-члены G7 пришли к согласию в том, что Россия должна заплатить высокую цену за разрушения в Украине, к которым привела развязанная Кремлем преступная война.

По ее словам, страны Большой семерки уже подтвердили намерения покинуть российские активы замороженными.

Прицкер добавила, что решение о том, как именно будут использованы эти активы, еще не принято, однако соответствующие министерства уже получили поручение найти все возможные способы получения компенсаций.

Прицкер напомнила, что у США есть законопроект "О возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев", поддерживаемый администрацией Байдена.