Зеленский выступил в Давосе — видео

Что известно о ключевых заявлениях Зеленского в рамках выступления в Давосе

Зеленский выступил со специальной речью в рамках панельной дискуссии "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Вместе с ним в панели принимает участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

Как отметил президент Украины, нынешние "друзья" кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина, в частности, Иран и Китай, используют его безумие в собственных интересах.

Даже нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют его безумие, пока у него еще есть технологии и ресурсы, чтобы им платить – подчеркнул президент. Поделиться

Он подчеркнул, что мировое цивилизованное сообщество должно увеличить вклады в приближение и сохранение мира, справедливого и стабильного для всех.

Перед полномасштабным вторжением мы постоянно слышали – не нагнетайте ситуацию! Мы призывали к активным действиям и санкциям для предотвращения расширения войны. Нам сказали: не нагнетайте ситуацию. И после 24 февраля ничто не навредило нашим коалициям больше, чем эта концепция, – подчеркнул президент. Поделиться

Также Зеленский добавил, что все в свободном мире должны быть непреклонны в достижении наших желаний, действий и целей, точно так же, как Путин откровенно говорит о своих обреченных амбициях.

Президент напомнил, что украинцы начали свою защиту в то время, когда в Украину почти никто в мире не верил.

Но мы поменялись ролями так, что теперь мир перестал верить в Россию.

При этом Зеленский отметил, что агрессия РФ направлена не исключительно на Украину, уже лучше видно, куда дальше кремлевский диктатор может попытаться усилить свое разрушительное влияние.

Возможные направления и даже сроки новой российской агрессии за пределами Украины становятся все более очевидными. Позвольте спросить: какая европейская страна сегодня может предоставить боеспособную армию наравне с сдерживающей Россию нашей? И сколько мужчин и женщин ваши страны готовы отправить в защиту другого государства, другого народа? – спрашивает президент. Поделиться

Он призвал сейчас положить конец кремлевской диктатуре преступника Путина.

Зеленский подчеркнул, что Украина способна остановить крушение последующей российской агрессии, и свободный мир должен сейчас быть непоколебимым в своих желаниях, действиях и целях.

Зеленский о вмешательстве Кремля в дела других стран

Президент подчеркнул, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин украл у мира 13 лет стабильной и мирной жизни.

Я высоко ценю вашу готовность услышать ответы на важные вопросы: когда закончится война? Возможна ли третья мировая война? Пора ли вести переговоры с Путиным? Полномасштабная война в Европе продолжается почти два года. Учитывая время от начала российской нелегальной аннексии нашего Крыма, длится почти 10 лет, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

По его словам, Кремль уже более 10 лет вмешивается во внутренние дела таких стран как Судан, Мали и другие африканские государства, ведет разрушительную войну в Сирии.

Сирийская война, которая до сих пор кровоточит из-за решения Путина доказать что-либо миру. И это длится уже около 13 лет. На самом деле, один человек украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский о помощи США и ЕС

По словам президента, решение о финансировании военной и другой помощи Украине со стороны западных партнеров должно быть принято в течение нескольких следующих недель.

У меня есть положительные сигналы, что Европа поддерживает нас, а именно страны ЕС и так же я уверен, что решится вопрос с помощью в Конгрессе, - отметил Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что украинские дипломаты и другие представители власти провели большое количество дискуссий, диалогов, встреч для приближения решения о дальнейшей помощи.

Потому что мы во время войны должны быть в своем государстве, это важно, приезжать и общаться с партнерами, встречаться, но, тем не менее, есть приоритеты в военное время. Поэтому я верю, что будет очень положительная реакция наших партнеров, - отметил Зеленский. Поделиться

Что известно о важном шаге Украины к членству в ЕС

Кроме этого, в Офисе президента Украины отметили, что Владимир Зеленский во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен договорился о начале пересмотра украинского законодательства на предмет соответствия требованиям ЕС.

В ходе переговоров Зеленский и фон дер Ляен обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС, прежде всего, в вопросе фактического начала переговоров о вступлении в ЕС.

Глава украинского государства и глава Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе, - отметили в пресс-службе ОП. Поделиться

Также особое внимание стороны уделили теме решения о предоставлении Украине 50 млрд евро от ЕС на саммите, который состоится 1 февраля.

Зеленский заявил, что надеется на консенсус по этому вопросу.