Зеленский выступил в Давосе — видео

Президент Владимир Зеленский провел выступление в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Что известно о ключевых заявлениях Зеленского в рамках выступления в Давосе
Зеленский выступил со специальной речью в рамках панельной дискуссии "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".
Вместе с ним в панели принимает участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.
Как отметил президент Украины, нынешние "друзья" кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина, в частности, Иран и Китай, используют его безумие в собственных интересах.
Он подчеркнул, что мировое цивилизованное сообщество должно увеличить вклады в приближение и сохранение мира, справедливого и стабильного для всех.
Также Зеленский добавил, что все в свободном мире должны быть непреклонны в достижении наших желаний, действий и целей, точно так же, как Путин откровенно говорит о своих обреченных амбициях.
Президент напомнил, что украинцы начали свою защиту в то время, когда в Украину почти никто в мире не верил.
Но мы поменялись ролями так, что теперь мир перестал верить в Россию.
При этом Зеленский отметил, что агрессия РФ направлена не исключительно на Украину, уже лучше видно, куда дальше кремлевский диктатор может попытаться усилить свое разрушительное влияние.
Он призвал сейчас положить конец кремлевской диктатуре преступника Путина.
Зеленский подчеркнул, что Украина способна остановить крушение последующей российской агрессии, и свободный мир должен сейчас быть непоколебимым в своих желаниях, действиях и целях.
Зеленский о вмешательстве Кремля в дела других стран
Президент подчеркнул, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин украл у мира 13 лет стабильной и мирной жизни.
По его словам, Кремль уже более 10 лет вмешивается во внутренние дела таких стран как Судан, Мали и другие африканские государства, ведет разрушительную войну в Сирии.
Зеленский о помощи США и ЕС
По словам президента, решение о финансировании военной и другой помощи Украине со стороны западных партнеров должно быть принято в течение нескольких следующих недель.
Он подчеркнул, что украинские дипломаты и другие представители власти провели большое количество дискуссий, диалогов, встреч для приближения решения о дальнейшей помощи.
Что известно о важном шаге Украины к членству в ЕС
Кроме этого, в Офисе президента Украины отметили, что Владимир Зеленский во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен договорился о начале пересмотра украинского законодательства на предмет соответствия требованиям ЕС.
В ходе переговоров Зеленский и фон дер Ляен обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС, прежде всего, в вопросе фактического начала переговоров о вступлении в ЕС.
Также особое внимание стороны уделили теме решения о предоставлении Украине 50 млрд евро от ЕС на саммите, который состоится 1 февраля.
Зеленский заявил, что надеется на консенсус по этому вопросу.
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