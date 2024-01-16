Зеленський виступив в Давосі — відео

Президент Володимир Зеленський провів виступ в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Що відомо про ключові заяви Зеленського в рамках виступу в Давосі

Зеленський виступив із спеціальною промовою у рамках панельної дискусії "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Разом із ним у панелі бере участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.

Як зазначив президент України, нинішні “друзі” кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна, зокрема, Іран та Китай, використовують його безумство у власних інтересах.

Навіть нинішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують його безумство, поки в нього ще є технології та ресурси, щоб їм платити - підкреслив президент. Поширити

Він наголосив, що світова цивілізована спільнота має збільшити внески у наближення та збереження миру, справедливого та стабільного для всіх.

Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули - не нагнітайте ситуацію! Ми закликали до активних дій і санкцій для запобігання розширенню війни. Нам сказали: не нагнітайте ситуацію. І після 24 лютого ніщо не нашкодило нашим коаліціям більше, ніж ця концепція, - підкреслив президент. Поширити

Також Зеленський додав, що всі у вільному світі мають бути непохитними в досягненні наших бажань, дій і цілей, точно так само, як Путін відверто говорить про свої приречені амбіції.

Президент нагадав, що українці почали свій захист у той час, коли в Україну майже ніхто у світі не вірив.

Але ми помінялися ролями так, що тепер світ перестав вірити в Росію.

При цьому Зеленський зазначив, що агресія РФ спрямована не виключно на Україну, вже все краще видно, куди далі кремлівський диктатор може спробувати посилити свій руйнівний вплив.

Можливі напрямки і навіть терміни нової російської агресії за межами України стають дедалі очевиднішими. Дозвольте запитати: яка європейська країна сьогодні може надати боєздатну армію нарівні з нашою, що стримує Росію? І скільки чоловіків і жінок ваші країни готові відправити на захист іншої держави, іншого народу? - питається президент. Поширити

Він закликав зараз покласти край кремлівській диктатурі злочинця Путіна.

Зеленський підкреслив, що Україна здатна зупинити катастрофу подальшої російської агресії, і вільний світ має зараз бути непохитним у своїх бажаннях, діях та цілях.

Зеленський про втручання Кремля у справи інших країн

Президент підкреслив, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін вкрав у світу 13 років стабільного та мирного життя.

Я високо ціную вашу готовність почути відповіді на справді важливі запитання: коли закінчиться війна? Чи можлива третя світова війна? Чи вже час вести переговори з Путіним? Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму триває майже 10 років, - наголосив Зеленський. Поширити

За його словами, Кремль вже більше 10 років втручається у внутрішні справи таких країн як Судан, Малі та інших африканських держав, веде руйнівну війну у Сирії.

Сирійська війна, яка досі кровоточить через рішення Путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ, - підкреслив Зеленський. Поширити

Зеленський про допомогу з боку США та ЄС

За словами президента, рішення стосовно фінансування військової та іншої допомоги Україні з боку західних партнерів має бути ухвалене протягом кількох наступних тижнів.

Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримує нас, а саме країни ЄС і так само я впевнений, що вирішиться питання за допомогою в Конгресі, - зазначив Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що українські дипломати та інші представники влади провели велику кількість дискусій, діалогів, зустрічей, для наближення рішення щодо подальшої допомоги.

Тому що ми під час війни маємо бути у своїй державі, це важливо, приїжджати і комунікувати з партнерами, зустрічатися, але тим не менш є пріоритети у воєнний час. Тому я вірю, що буде дуже позитивна реакція від наших партнерів, - зазначив Зеленський. Поширити

Що відомо про важливий крок України до членства у ЄС

Окрім цього в Офісі президента України зазначили, що Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн домовився про початок перегляду українського законодавства на предмет відповідності вимогам ЄС.

У ході переговорів Зеленський та фон дер Ляєн обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС, насамперед у питанні фактичного початку переговорів про вступ до ЄС.

Голова української держави та голова Європейської комісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України в Євросоюзі, - зазначили у пресслужбі ОП. Поширити

Також окрему увагу сторони приділили темі рішення про надання Україні 50 млрд євро від ЄС на саміті, що відбудеться 1 лютого.

Зеленський заявив, що сподівається на консенсус у цьому питанні.