Зеленський вказав на головну слабкість санкційної політики Заходу проти РФ

Зеленський озвучив явну слабкість Заходу в санкціях проти РФ

Володимир Зеленський під час виступу Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що чимало санкційних кроків з боку країн Заходу відкладалися на місяці та навіть роки через "шквал погроз з боку Москви".

У цьому контексті глава держави висловився про здатність РФ обходити певні запроваджені обмеження, зокрема для продовження виробництва ракетного озброєння.

І як можна задовольнятися санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? У кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн. Десятки компонентів у кожній ракеті, — наголосив він. Поширити

Зеленський висловив вдячність країнам-партнерам за кожен ухвалений та введений пакет санкцій. Проте зауважив, що "наближення миру стане винагородою для всіх, хто піклується про те, щоб санкції діяли на сто відсотків".

І, до речі, явну слабкість Заходу полягає в тому, що російська атомна галузь досі не перебуває під глобальними санкціями, хоча Путін — єдиний терорист у світі, який взяв у заручники атомну електростанцію (Запорізька АЕС, — ред.), — заявив президент. Поширити

На переконання Зеленського, має бути "сильне рішення, цього року, коли заморожені російські активи, суверенні та олігархічні, будуть спрямовані на захист від російської війни та на відновлення України".

Путін понад усе любить гроші. Чим більше мільярдів він і його олігархи, друзі та спільники втратять, тим більша ймовірність, що він пошкодує про початок цієї війни, — сказав він. Поширити

Що відомо про ймовірність використання заморожених активів РФ на користь України

Пріцкер підкреслила, що наразі із питанням щодо використання заморожених активів РФ на користь України є прогрес.

Спецпредставниця США зазначила, що країни-члени G7 дійшли згоди у тому, що Росія має заплатити високу ціну за руйнування в Україні, до яких призвела розв’язана Кремлем злочинна війна.

За її словами, країни Великої сімки вже підтвердили наміри залишити російські активи замороженими.

Пріцкер додала, що рішення щодо того, як саме будуть використані ці активи ще не прийнято, однак відповідні міністерства вже отримали доручення знайти всі можливі способи отримання компенсацій.

Пріцкер нагадала, що у США є законопроєкт "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців", який підтримує адміністрація Байдена.