США ввели санкції проти активів Міноборони РФ

Під санкційні обмеження США 11 січня потрапили Ашулукський полігон і Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс Міністерства оборони РФ. Також США ввели обмеження проти генерального директора ВАТ "Державна авіакомпанія "224-й окремий авіаційний загін" Володимира Міхейчика.

США затвердили нові антиросійські санкції

Сполучені Штати Америки 11 січня ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що під обмеження потрапили Ашулукський полігон і Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.

Полігон (навчальний центр) Збройних сил Російської Федерації Ашулук розташований в Астраханській області на схід від залізничної станції Ашулук, на кордоні з Казахстаном. Призначений для випробування зенітно-ракетних озброєнь військ протиповітряної оборони і проведення військових навчань із застосуванням цієї зброї.

Також США ввели обмеження проти генерального директора ВАТ "Державна авіакомпанія "224-й окремий авіаційний загін" Володимира Міхейчика.

224 льотний загін – російське авіаційне підприємство, що є дочірньою структурою Міністерства оборони Російської Федерації. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії і за кордоном.

Окремо Вашингтон ввів санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків Іл-76МД.

Санкції США проти Росії

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що США хочуть запровадити додаткові санкції проти тих, хто сприяє постачанню зброї між Росією та КНДР і між РФ та Іраном.

Також Bloomberg писало, що дедалі більше ознак свідчать, що потоки нафти в Росію можуть зіткнутися з перебоями після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців і судноплавних компаній, що перевозять нафту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви ввели за повномасштабне вторгнення в Україну.