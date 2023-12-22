Мали угоди з РФ. США посилили санкції проти деяких іноземних банків

США очікують, що загроза нових санкцій спонукатиме американські та європейські фінансові компанії чинити тиск на банки в інших країнах, щоб ті уникали російських контрабандних схем.

США покарає банки-партнери РФ

Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

Документ передбачає, що міністр фінансів США після консультацій із державним секретарем і, за потреби, міністром торгівлі може накладати на іноземну фінансову установу санкції, якщо вона допомогла з платежем особі, пов’язаній із технологічним чи оборонним сектором РФ.

Інша підстава запровадження санкцій – надання "будь-якої послуги, пов'язаної з військово-промисловою базою Росії, зокрема продаж, постачання або передання… будь-якого товару або класу товарів".

Під "іноземними фінансовими установами" маються на увазі будь-які установи, що надають фінансові послуги – від банків до пенсійних фондів чи операторів платіжних систем, а також їхні дочірні компанії, – йдеться у документі. Поширити

Окремо указ Байдена передбачає, що такі санкції можуть накладатись без попередження, оскільки в іншому випадку існує ризик переховування активів, що підлягають обмеженням.

Документ також передбачає запровадження обмежень на російські діаманти шляхом правки іншого указу стосовно санкцій проти Росії, як це було домовлено лідерами "Групи семи" раніше цього місяця, – повідомляється в указі. Поширити

Західні фінансові установи в основному припинили вести бізнес з Росією. Але представники адміністрації Байдена очікують, що загроза нових санкцій спонукатиме американські та європейські фінансові компанії чинити тиск на банки в інших країнах, щоб ті уникали російських контрабандних схем.

Що відомо про наміри США та ЄС використати заморожені активи РФ на допомогу Україні

За інформацією журналістів видання The New York Times, у Білому домі наразі підтримують арешт 300 млрд дол російських активів, які зберігаються у західних країнах.

США ведуть переговори із союзниками стосовно цього питання, обговорюючи змогу використати ці кошти для фінансування допомоги Україні.

При цьому міністр фінансів США Джанет Єллен попередила Білий дім, що конфіскація російських активів без отримання дозволу з боку Конгресу буде юридично незаконною відповідно до американського законодавства.

Водночас частина американських високопосадовців вважають, що після рішення конфіскувати і передати Україні активи РФ країни-союзники не захочуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі Нью-Йорка або в доларах.

Однак США та інші країни Великої сімки обговорюють питання перегляду повноважень або звернення до Конгресу із закликом схвалення конфіскації цих коштів.