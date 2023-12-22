Имели соглашения с РФ. США ужесточили санкции против некоторых иностранных банков

США ожидают, что угроза новых санкций будет побуждать американские и европейские финансовые компании оказывать давление на банки в других странах, чтобы они избегали российских контрабандных схем.

США накажет банки-партнеры РФ

Президент США Джо Байден подписал указ об экономических мерах против иностранных финансовых учреждений, которые будут причастны к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Документ предусматривает, что министр финансов США после консультаций с государственным секретарем и, при необходимости, министром торговли может налагать на иностранное финансовое учреждение санкции, если оно помогло с платежом лицу, связанному с технологическим или оборонным сектором РФ.

Другое основание введения санкций – предоставление "любой услуги, связанной с военно-промышленной базой России, в том числе продажа, поставка или передача… любого товара или класса товаров".

Под "иностранными финансовыми учреждениями" подразумеваются любые учреждения, предоставляющие финансовые услуги – от банков до пенсионных фондов или операторов платежных систем, а также их дочерние компании, – говорится в документе. Поделиться

Отдельно указ Байдена предусматривает, что такие санкции могут налагаться без уведомления, поскольку в противном случае существует риск скрывания подлежащих ограничениям активов.

Документ также предусматривает введение ограничений на российские бриллианты путем правки другого указа по поводу санкций против России, как это было договорено лидерами "Группы семи" ранее этого месяца, – сообщается в указе. Поделиться

Западные финансовые учреждения в основном перестали вести бизнес с Россией. Но представители администрации Байдена ожидают, что угроза новых санкций будет побуждать американские и европейские финансовые компании оказывать давление на банки в других странах, чтобы те избегали российских контрабандных схем.

Что известно о намерениях США и ЕС использовать замороженные активы РФ в помощь Украине

По информации журналистов издания The New York Times, в Белом доме сейчас поддерживают арест 300 млрд долл российских активов, хранящихся в западных странах.

США ведут переговоры с союзниками по этому вопросу, обсуждая возможность использования этих средств для финансирования помощи Украине.

При этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Белый дом, что конфискация российских активов без получения разрешения со стороны Конгресса будет юридически незаконна в соответствии с американским законодательством.

В то же время часть американских чиновников считают, что после решения конфисковать и передать Украине активы РФ страны-союзники не захотят хранить свои средства в Федеральной резервной системе Нью-Йорка или в долларах.

Однако США и другие страны Большой семерки обсуждают вопросы пересмотра полномочий или обращения в Конгресс с призывом одобрения конфискации этих средств.