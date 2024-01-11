США ввели санкции против активов Минобороны РФ

Под санкционные ограничения США 11 января попали Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс Министерства обороны РФ. Также США ввели ограничения против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.

США утвердили новые антироссийские санкции

Соединенные Штаты Америки 11 января ввели новые санкции против России. Под ограничения попали активы Минобороны РФ.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Под ограничения попали Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс.

Полигон (учебный центр) Вооруженных сил Российской Федерации Ашулук расположен в Астраханской области к востоку от железнодорожной станции Ашулук, на границе с Казахстаном. Предназначен для испытания зенитно-ракетных вооружений войск противовоздушной обороны и военных учений с применением этого оружия.

Также США ввели ограничения против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.

224 летный отряд – российское авиационное предприятие, являющееся дочерней структурой Министерства обороны Российской Федерации. Авиакомпания обеспечивает транспортные авиационные перевозки в интересах государственных структур, а также выполняет нерегулярные грузовые коммерческие перевозки в России и за границей.

Отдельно Вашингтон ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Санкции США против России

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США хотят ввести дополнительные санкции против тех, кто способствует поставке оружия между Россией и КНДР и РФ и Ираном.

Также Bloomberg писало, что все большее число признаков свидетельствует, что потоки нефти в Россию могут столкнуться с перебоями после усиления санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний, перевозящих нефть.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.