Санкции действуют. США заморозили более 3 млрд долл на российской бирже
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Экономика
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Санкции действуют. США заморозили более 3 млрд долл на российской бирже

Биржа
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Источник:  online.ua

После того, как "СПБ Биржу" внесли в черный санкционный список США, торги на ней были приостановлены. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило лицензию, отведя в завершение операций с площадкой три месяца. Срок истекает 31 января.

США заморозили ценные бумаги на 3 млрд долл на российской "СПБ Бирже"

Соединенным Штатам Америки удалось с помощью санкций заморозить более 3 млрд долл на "СПБ Бирже".

Об этом заявила торговая платформа с ссылкой на The Moscow Times.

Иностранные ценные бумаги объемом чуть более 3 млрд долл заморозили после введения блокировочных санкций США 2 ноября, – говорится в заявлении.

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что россияне сократили вложения в иностранные ценные бумаги с 7 млрд долл в феврале 2022 года до 3 млрд долл в ноябре 2023-го.

После того, как "СПБ Биржу" внесли в черный список, торги на ней были приостановлены. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило лицензию, отведя в завершение операций с площадкой три месяца. Срок истекает 31 января.

19 декабря "СПБ Биржа" сообщила о проблемах с разблокированием клиентских активов, отметив, что имеющие связь с США американские контрагенты и контрагенты отказались руководствоваться лицензией OFAC из-за опасений попасть под вторичные санкции, поскольку та не охватывает такие операции.

Российская "СПБ Биржа" основана в 1997 году. После российского вторжения в Украину объем торгов иностранными ценными бумагами на бирже упал почти втрое, биржа запустила торги по гонконгским акциям.

Санкции против России

США и союзники в 2023 году сосредоточились на мерах, которые помешают России уклоняться от санкций. В частности, в последнее время Вашингтон усилил меры против компаний, которые помогают Москве экспортировать нефть выше ценового потолка в 60 долларов.

В целом правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.

Недавно президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России.

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