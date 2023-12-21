Из-за санкций Запада. РФ направила 12 млрд долл на спасение авиапарка
Категория
Мир
Дата публикации

Из-за санкций Запада. РФ направила 12 млрд долл на спасение авиапарка

Аерофлот
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Источник:  Reuters

Поскольку через три месяца в России пройдут выборы, крах государственной авиакомпании может оказать репутационное и электоральное давление на Путина, который снова баллотируется на пост президента. Поэтому РФ бросает огромные суммы на поддержку авиации.

Российская подсанкционная авиация терпит убытки

Россия выделила более 12 млрд долл в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы сохранить свой авиационный сектор на плаву. Западные санкции из-за вторжения РФ в Украину закрыли поставку ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию.

Об этом сообщает Reuters.

Западные авиапроизводители Airbus и Boeing в марте 2022 года прекратили поставки услуг и запасных частей, а также прекратили регулярное техническое обслуживание основного авиаперевозчика "Аэрофлот" и других российских авиакомпаний.

Расходы почти вдвое превышают 547 млрд рублей выплат, произведенных в 2020-2021 годах, когда пандемия COVID-19 вызвала резкое сокращение авиаперевозок и подчеркивает масштаб усилий Кремля по контролю над важнейшей отраслью.

Наш авиапарк очень перегружен... самолетами иностранного производства, – заявил на прошлой неделе президент Владимир Путин. – К 2030 году мы планируем изготовить более 1000 самолетов, собственных самолетов.

По данным швейцарского поставщика авиационных данных ch-aviation, в настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют 991 самолет, в том числе 405 российского производства.

Но всего 133 самолета Superjet произведено государственной компанией United Aircraft Corporation. Другие самолеты российского производства – "Туполев", "Яковлев" и "Ильюшин" – редко используются для коммерческих рейсов.

Поддержка авиастроения, ключевой отрасли, будет сохраняться в течение многих лет, заявили в министерстве промышленности и торговли в ответ на выводы агентства Reuters.

Важность надежной авиаиндустрии особенно важна для России, как для перевозки людей и товаров ее огромной территории, так и для поддержания утверждений Москвы о том, что санкции оказали лишь минимальное влияние.

Поскольку через три месяца избиратели пойдут на избирательные участки, крушение авиакомпании может оказать репутационное и электоральное давление на Путина, которое снова баллотируется на пост президента.

Западные авиационные аналитики говорят, что инвестиции в лучшем случае позволят сохранить авиапарк, но сомневаются, что его самолеты вернутся на западные рынки в ближайшее время, даже если война против Украины закончится. Это связано с расходами и бюрократией, связанными с восстановлением парка, показателями безопасности и запчастями, пишет издание.

Фонды не помогут

Россия вложила средства в резервные фонды, показали данные, израсходовав в 2022 году 110 млрд рублей на компенсацию авиакомпаний убытков от резкого роста цен на топливо.

В этом году Фонд национального благосостояния (ФНБ) сыграл более важную роль в финансировании: в 2023 году Москва привлекла почти 400 млрд рублей на расходы на авиацию.

Масштаб расходов в 2022–2023 годах эквивалентен чуть менее 1% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год. Россия потратила дополнительно 2,3 триллиона рублей в 2022-2023 годах на развитие транспорта вне авиационного сектора.

Внутренние авиапассажирские перевозки в стране начали возобновляться в конце 2022 года, поскольку авиакомпании нашли способы импортировать запасные части по "серой" схеме импорта, введенной правительством.

Российские авиакомпании хранят свой парк западных самолетов в воздухе, частично за счет импорта запасных частей через третьи страны без согласия производителей – преимущественно Airbus и Boeing.

Число пассажиров восстанавливается, но все еще отстает от уровня, существовавшего до COVID. Между тем потеря иностранных запчастей и опыта технического обслуживания вызвала обеспокоенность по безопасности самолетов.

Некоторые авиакомпании разобрали самолеты на запчасти, сообщили в прошлом году источники в авиационной отрасли.

Москва спешно локализовала регистрацию своего парка и за счет средств ФНБ выкупила самолеты у иностранных арендодателей во избежание риска их конфискации при вылете за границу, – говорится в статье.

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в 2023 году на закупку самолетов у иностранных лизингодателей может быть направлено 300 млрд. рублей.

На сегодняшний день, согласно данным, на хранение самолетов от имени авиакомпаний было израсходовано 190 млрд рублей.

В правительственном документе, устанавливающем стратегические планы расходов на авиацию, с которым Reuters ознакомился прошлой осенью, говорится, что России придется потратить как минимум 711 млрд рублей на "достижение технологической независимости от иностранных поставщиков".

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