Из-за санкций Запада. РФ направила 12 млрд долл на спасение авиапарка

Поскольку через три месяца в России пройдут выборы, крах государственной авиакомпании может оказать репутационное и электоральное давление на Путина, который снова баллотируется на пост президента. Поэтому РФ бросает огромные суммы на поддержку авиации.
Российская подсанкционная авиация терпит убытки
Россия выделила более 12 млрд долл в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы сохранить свой авиационный сектор на плаву. Западные санкции из-за вторжения РФ в Украину закрыли поставку ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию.
Об этом сообщает Reuters.
Западные авиапроизводители Airbus и Boeing в марте 2022 года прекратили поставки услуг и запасных частей, а также прекратили регулярное техническое обслуживание основного авиаперевозчика "Аэрофлот" и других российских авиакомпаний.
Расходы почти вдвое превышают 547 млрд рублей выплат, произведенных в 2020-2021 годах, когда пандемия COVID-19 вызвала резкое сокращение авиаперевозок и подчеркивает масштаб усилий Кремля по контролю над важнейшей отраслью.
По данным швейцарского поставщика авиационных данных ch-aviation, в настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют 991 самолет, в том числе 405 российского производства.
Но всего 133 самолета Superjet произведено государственной компанией United Aircraft Corporation. Другие самолеты российского производства – "Туполев", "Яковлев" и "Ильюшин" – редко используются для коммерческих рейсов.
Поддержка авиастроения, ключевой отрасли, будет сохраняться в течение многих лет, заявили в министерстве промышленности и торговли в ответ на выводы агентства Reuters.
Важность надежной авиаиндустрии особенно важна для России, как для перевозки людей и товаров ее огромной территории, так и для поддержания утверждений Москвы о том, что санкции оказали лишь минимальное влияние.
Поскольку через три месяца избиратели пойдут на избирательные участки, крушение авиакомпании может оказать репутационное и электоральное давление на Путина, которое снова баллотируется на пост президента.
Фонды не помогут
Россия вложила средства в резервные фонды, показали данные, израсходовав в 2022 году 110 млрд рублей на компенсацию авиакомпаний убытков от резкого роста цен на топливо.
В этом году Фонд национального благосостояния (ФНБ) сыграл более важную роль в финансировании: в 2023 году Москва привлекла почти 400 млрд рублей на расходы на авиацию.
Масштаб расходов в 2022–2023 годах эквивалентен чуть менее 1% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год. Россия потратила дополнительно 2,3 триллиона рублей в 2022-2023 годах на развитие транспорта вне авиационного сектора.
Внутренние авиапассажирские перевозки в стране начали возобновляться в конце 2022 года, поскольку авиакомпании нашли способы импортировать запасные части по "серой" схеме импорта, введенной правительством.
Российские авиакомпании хранят свой парк западных самолетов в воздухе, частично за счет импорта запасных частей через третьи страны без согласия производителей – преимущественно Airbus и Boeing.
Число пассажиров восстанавливается, но все еще отстает от уровня, существовавшего до COVID. Между тем потеря иностранных запчастей и опыта технического обслуживания вызвала обеспокоенность по безопасности самолетов.
Некоторые авиакомпании разобрали самолеты на запчасти, сообщили в прошлом году источники в авиационной отрасли.
Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в 2023 году на закупку самолетов у иностранных лизингодателей может быть направлено 300 млрд. рублей.
На сегодняшний день, согласно данным, на хранение самолетов от имени авиакомпаний было израсходовано 190 млрд рублей.
В правительственном документе, устанавливающем стратегические планы расходов на авиацию, с которым Reuters ознакомился прошлой осенью, говорится, что России придется потратить как минимум 711 млрд рублей на "достижение технологической независимости от иностранных поставщиков".
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