Китай ввел санкции против компаний из США за продажу оружия Тайваня
Категория
Мир
Дата публикации

Китай ввел санкции против компаний из США за продажу оружия Тайваня

Китай
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Источник:  МИД Китая

Китай ввел санкции против пяти американских производителей военной техники из-за недавней продажи оружия Тайваню.

Китай ввел санкции против компаний из США за продажу оружия Тайваня

Среди компаний, на которые наложили санкции: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что имущество этих компаний на территории КНР будет заморожено. Также китайским организациям и отдельным лицам запретили совершать операции и сотрудничать с ними.

Представитель МИД заявил, что последние продажи оружия "серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, угрожают миру и стабильности в Тайванском проливе".

Следует отметить, что в прошлом месяце Государственный департамент США одобрил продажу военного оборудования на сумму 300 млн долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня.

Конфликт Тайваня и Китая

Пекин рассматривает остров Тайвань как сепаратистскую провинцию и пытается восстановить над ним полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимым государством с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты Америки оказывают военную помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

В конце декабря китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова от КНР.

В ответ президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что отношения ее страны с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на "достоинстве".

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