Тайвань ужесточил санкции против РФ и Белоруссии с целью остановить производство оружия

Минэкономики Тайваня объявило о расширении перечня товаров, запрещенных к экспорту на территорию РФ и Беларуси из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Что известно о расширении санкций Тайваня против РФ и Беларуси
Представители ведомства пояснили, что расширение перечня подсанкционных товаров было осуществлено с целью противодействия попаданию высокотехнологичных товаров двойного назначения в РФ и Белоруссию и дальнейшего использования в военных целях.
В частности, в список добавили оборудование для производства полупроводников, отдельных химических веществ и медикаментов.
Расширение санкций против РФ и Беларуси со стороны Тайваня является шагом аналогичным действиям США и стран ЕС после того, как в уничтоженной украинскими военными российской технике на фронте обнаруживали высокотехнологичные компоненты западного производства.
Что известно об ужесточении санкций против РФ и Беларуси со стороны других стран
Правительство Южной Кореи расширило экспортный контроль в отношении РФ и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.
Как отмечается, Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в список товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь.
В частности, туда была включена тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.
Отмечается, что новое постановление увеличит количество пунктов в санкционном перечне до 1159.
Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 г. после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.
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