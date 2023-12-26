Тайвань ужесточил санкции против РФ и Белоруссии с целью остановить производство оружия

Минэкономики Тайваня объявило о расширении перечня товаров, запрещенных к экспорту на территорию РФ и Беларуси из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Что известно о расширении санкций Тайваня против РФ и Беларуси

Представители ведомства пояснили, что расширение перечня подсанкционных товаров было осуществлено с целью противодействия попаданию высокотехнологичных товаров двойного назначения в РФ и Белоруссию и дальнейшего использования в военных целях.

В частности, в список добавили оборудование для производства полупроводников, отдельных химических веществ и медикаментов.

Расширение санкций против РФ и Беларуси со стороны Тайваня является шагом аналогичным действиям США и стран ЕС после того, как в уничтоженной украинскими военными российской технике на фронте обнаруживали высокотехнологичные компоненты западного производства.

Что известно об ужесточении санкций против РФ и Беларуси со стороны других стран

Правительство Южной Кореи расширило экспортный контроль в отношении РФ и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.

Как отмечается, Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в список товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь.

В частности, туда была включена тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.

Отмечается, что новое постановление увеличит количество пунктов в санкционном перечне до 1159.

Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 г. после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.