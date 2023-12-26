Тайвань посилив санкції проти РФ та Білорусі із метою зупинити виробництво зброї

Мінекономіки Тайваню оголосило про розширення переліку товарів, заборонених до експорту на територію РФ та Білорусі через розв'язану Кремлем злочинну війну проти України.

Що відомо про розширення санкцій Тайваню проти РФ та Білорусі

Представники відомства пояснили, що розширення переліку підсанкційних товарів було здійснено із метою протидії потраплянню високотехнологічних товарів подвійного призначення до РФ та Білорусі і його подальшого використання у військових цілях.

Зокрема, до переліку додали обладнання для виробництва напівпровідників, окремих хімічних речовин та медикаментів.

Розширення санкцій проти РФ та Білорусі з боку Тайваню є кроком, аналогічним діям США та країн ЄС після того, як у знищенній українськими військовими російській техніці на фронті виявляли високотехнологічні компоненти західного виробництва.

Що відомо про посилення санкцій проти РФ та Білорусі з боку інших країн

Уряд Південної Кореї розширив експортний контроль щодо РФ та Білорусі. В рамках санкцій Сеул значно розширив список товарів сотнями позицій, які підлягають обмеженням.

Як зазначається, Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додало до переліку товарів ще 682 позиції, поставки яких заборонені до Росії та Білорусі.

Зокрема, туди було включено важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, верстати та авіаційні компоненти.

Зазначається, що нова постанова збільшить загальну кількість пунктів у санкційному переліку до 1159.

Дане рішення має набути чинності на початку 2024 року після здійснення необхідних адміністративних процедур і оприлюднення урядом Південної Кореї керівництва для експортерів.