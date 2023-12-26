Южная Корея ужесточила экспортные санкции против РФ и Беларуси

Правительство Южной Кореи расширило экспортный контроль в отношении РФ и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.

Какие товары Южная Корея добавила в список экспортных санкций

Как отмечается, Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в список товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь.

В частности, туда была включена тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.

Отмечается, что новое постановление увеличит количество пунктов в санкционном перечне до 1159.

Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 г. после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.

В то же время южнокорейские власти отметили, что проведут индивидуальный анализ "исключительных случаев" поставок.

Санкции Южной Кореи против РФ и Белоруссии

Стоит отметить, что Сеул значительно расширил санкции в отношении Минска и Москвы в апреле 2023 года - тогда список увеличился с 57 до 798 позиций, в него добавили промышленное и строительное оборудование, продукцию сталелитейной и химической промышленности, а также детали для автомобилей, которые стоят дороже 50 тысяч долларов.

Заметим, что Южная Корея регулярно оказывает Украине помощь для обеспечения разминирования территорий нашего государства в результате российской интервенции. Кроме того, восточные партнеры посылают и пакеты гуманитарной помощи.