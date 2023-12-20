Си Цзиньпин предупредил Байдена о намерении воссоединить Тайвань с Китаем

В ходе саммита в Сан-Франциско лидер Китая Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену, что собирается воссоединить Тайвань с Китаем, не уточнив временные рамки этих планов.

Китай планирует присоединить Тайвань

NBC со ссылкой на трех нынешних и бывших чиновников США сообщает, что Си сказал Байдену на групповой встрече с участием дюжины американских и китайских чиновников, что Китай предпочитает захватить Тайвань мирным путем, а не силой.

Си также упомянул о публичных прогнозах военных лидеров США, утверждающих, что он планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 годах. Китайский лидер сказал Байдену, что они ошибались.

Накануне саммита китайские чиновники попросили Байдена после встречи сделать публичное заявление о том, что Соединенные Штаты поддерживают цель Китая относительно мирного объединения с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Белый дом отклонил этот запрос.

NBC пишет, что частное предупреждение Си не отличается от его предварительных комментариев по Тайваню, однако оно привлекло внимание чиновников США.

Причиной этого стало время заявления: поведение Китая в отношении Тайваня считается все более агрессивным, а в следующем месяце на острове состоятся потенциально ключевые президентские выборы.

Чиновники описали Си на встрече как прямого и откровенного, но не конфронтационного.

Его речь не отличалась от того, что он всегда говорил. Он всегда жесток по отношению к Тайваню. Он всегда придерживался жесткой позиции, – сказал один из чиновников. Поделиться

Готовит ли Китай вторжение на Тайвань

NBC отмечает, что ранее в этом году директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Си отдал приказ своим военным быть готовыми к вторжению на Тайвань до 2027 года.

Однако Бернс добавил, что это не означает, что Си решил совершить вторжение в 2027 году или в любом другом году.

Ранее Байден заявлял, что армия США будет защищать Тайвань в случае вторжения в Китай, но Белый дом отказался от его комментариев.

Некоторые эксперты считают сомнительным, что Китай нападет на Тайвань, если тот не провозгласит независимость, поскольку военный конфликт, скорее всего, помешает Пекину достичь своих экономических целей – удвоить размер китайской экономики к 2035 году.