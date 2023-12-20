Сі Цзіньпін попередив Байдена про намір возз'єднати Тайвань із Китаєм

Під час саміту в Сан-Франциско лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену, що збирається возз'єднати Тайвань із Китаєм, не уточнивши часові рамки цих планів.

Китай планує приєднати Тайвань

NBC з посиланням на трьох нинішніх і колишніх чиновників США повідомляє, що Сі сказав Байдену на груповій зустрічі за участю дюжини американських і китайських чиновників, що Китай вважає за краще захопити Тайвань мирним шляхом, а не силою.

Сі також згадав про публічні прогнози військових лідерів США, які стверджують, що він планує захопити Тайвань у 2025 або 2027 роках. Китайський лідер сказав Байдену, що вони помилялися.

Напередодні саміту китайські посадовці попросили, щоб Байден після зустрічі зробив публічну заяву про те, що Сполучені Штати підтримують мету Китаю щодо мирного об’єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Білий дім відхилив цей запит.

NBC пише, що приватне попередження Сі не відрізняється від його попередніх коментарів щодо Тайваню, проте воно привернуло увагу посадовців США.

Причиною цього став час заяви: поведінка Китаю щодо Тайваню вважається дедалі агресивнішою, а наступного місяці на острові відбудуться потенційно ключові президентські вибори.

Посадовці описали Сі на зустрічі як прямого і відвертого, але не конфронтаційного.

Його мова не відрізнялася від того, що він завжди говорив. Він завжди жорсткий щодо Тайваню. Він завжди дотримувався жорсткої позиції, - сказав один з посадовців. Поширити

Чи готує Китай вторгнення на Тайвань

NBC зазначає, що раніше цього року директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Сі наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Проте Бернс додав, що що це не означає, що Сі вирішив здійснити вторгнення в 2027 році або в будь-якому іншому році.

Раніше Байден заявляв, що армія США захищатиме Тайвань у разі вторгнення Китаю, але Білий дім відмовився від його коментарів.

Деякі експерти вважають сумнівним, що Китай нападе на Тайвань, якщо той не проголосить незалежність, оскільки військовий конфлікт, швидше за все, завадить Пекіну досягти своїх економічних цілей - подвоїти розмір китайської економіки до 2035 року.