Зеленський вперше зустрівся з прем’єр-міністром Вʼєтнаму — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Минь Чинем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як пройшла зустріч президента України із прем'єром В'єтнаму

Як зазначається, Зеленський подякував В'єтнаму за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за гуманітарну допомогу нашій країні.

Співрозмовники відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, оскільки Україну та В'єтнам поєднують багаторічні зв'язки. Президент закликав В'єтнам підтримати імплементацію пунктів Української формули миру, — зазначено в повідомленні. Поширити

Володимир Зеленський і Фам Мінь Чинь також обговорили можливість активізації двосторонніх контактів між Україною та В'єтнамом на різних рівнях.

Позиція Вʼєтнаму щодо війни РФ проти України

Нагадаємо, Вʼєтнам тримає нейтралітет у питанні розвʼязаної Росією війни в Україні.

Натомість раніше прем’єр-міністр В’єтнаму Фам Мінь Чінь заявив, що розв’язана Росією війна проти України є однією з головних причин найбільших проблем світової економіки.

Конфлікт (в Україні — ред.) ставить під загрозу продовольчу та енергетичну безпеку в глобальному масштабі і ми всі тут можемо відчути вплив цього конфлікту, — сказав глава в’єтнамського уряду. Поширити

Окрім цього Фам Мін Чінь також засудив удари по мирному населенню в Україні та погрози РФ застосувати зброю масового знищення.