Зеленський вперше зустрівся з прем’єр-міністром Вʼєтнаму — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Минь Чинем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Як пройшла зустріч президента України із прем'єром В'єтнаму
Як зазначається, Зеленський подякував В'єтнаму за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за гуманітарну допомогу нашій країні.
Володимир Зеленський і Фам Мінь Чинь також обговорили можливість активізації двосторонніх контактів між Україною та В'єтнамом на різних рівнях.
Позиція Вʼєтнаму щодо війни РФ проти України
Нагадаємо, Вʼєтнам тримає нейтралітет у питанні розвʼязаної Росією війни в Україні.
Натомість раніше прем’єр-міністр В’єтнаму Фам Мінь Чінь заявив, що розв’язана Росією війна проти України є однією з головних причин найбільших проблем світової економіки.
Окрім цього Фам Мін Чінь також засудив удари по мирному населенню в Україні та погрози РФ застосувати зброю масового знищення.
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