На переконання президента Володимира Зеленського, військовозабов'язані українські чоловіки повинні повернутись до власної країни і працювати на захист її від російської агресії.

Чому українські чоловіки повинні повернутись і захищати країну

За словами Зеленського, повернення українських чоловіків із інших країн додому в умовах триваючої масштабної агресії РФ - питання закону та справедливості.

Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, ти маєш бути в Україні. Це і факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш, - підкреслив президент. Поширити

Він зазначив, що на виплату зарплати одному військовому йде сума податків 6-8 людей.

Президент підкреслив, що фінансова допомога західних партнерів не розрахована на такі витрати.

Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки. Загалом це справедливо сплачувати податок. Але під час війни це питання стоїть дуже гостро. Це питання - справедливість, - зазначив глава держави. Поширити

Зеленський визнав, що Україні завжди не вистачатиме людей для захисту у розв’язаній Росією злочинній війні.

Ми боремося проти РФ, яка не вважає людей. І вона може мобілізувати своїх людей, тому що вона мобілізує трупи . Розумієте, вони знають, що мобілізують трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно: повернеться ця людина чи ні. А нам не все одно, - пояснює Зеленський. Поширити

Він також зазначив, що питання полягає не у тому, що Україна вчетверо менша за РФ за кількістю населення.

Президент підкреслив, що Україна ніколи б не кидала власних людей під танки навіть за умови такої ж кількості населення як і у РФ.

Ми боремося за права людей. Який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо, маячня. І тому завжди не вистачатиме проти цієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки, - наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський про ймовірне президентство Трампа у США

На думку Володимира Зеленського, підтримка України з боку США буде зберігатись навіть у разі президентства Дональда Трампа, який виступає за припинення допомоги.

І Україна буде працювати в партнерстві з президентом, якого оберуть Сполучені Штати Америки. Безумовно деякі голоси, радикальні голоси від республіканської частини звучать і вони напружують українське суспільство. Іноді ми здивовані, а іноді суспільство просто боїться. Деякі ризиковані гасла - це частина політики виборів США, я це розумію, - зазначає український лідер. Поширити

Він також зазначив, що подібні передвиборчі тези впливають на сприйняття українцями США.

Це так боляче під час війни. Знаєте, все болючіше. І кожне слово воно ранить, а іноді воно вбиває. Тому що ти все сприймаєш як в час війни.... Тому деякі радикальні голоси напружують, вони лякають суспільство. І тому я б дуже хотів, щоби це була просто думка поодиноких голосів, а не значної частини республіканців, - підкреслив глава держави. Поширити

За його словами, під час візиту до США у вересні минулого року та зустрічей із американськими конгресменами він не від кого не почув заяв про припинення або зменшення підтримки.

І коли іде виборчий процес, на жаль, я чую такі голоси. І тому ми готові працювати з усіма, але я хочу вам відверто сказати, що ми поважаємо американський народ. І я думаю, що одна людина не може змінити весь народ, - зазначив Зеленський. Поширити

При цьому Зеленський відреагував на заяву Трампа стосовно можливості швидкого завершення розв’язаної РФ війни проти України у разі повторного обрання президентом, порадивши йому спочатку думати, перш ніж говорити.

При цьому Трамп також пообіцяв у разі власного президенства надати Україні більше зброї, якщо Кремль продовжить злочинну агресію, або забрати вже надану у разі продовження бойових дій з боку України.

Зеленський також поставив питання, що у разі відмови України від пропозиції Трампа і припинення військової підтримки з боку США він буде робити, коли кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін спрямує агресію проти країн-членів НАТО.

Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться, - попередив президент. Поширити

Таким чином, за словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.

І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: "Спочатку подумай - потім говори, - наголосив глава держави. Поширити

Зеленський про постачання КНДР ракет до РФ

Глава держави назвав поставки ракет з Північної Кореї до Росії для їхнього застосування у злочинній війні проти України перетином червоних ліній.

Зеленський підкреслив, що країна-агресорка вже отримала від КНДР 1 млн артилерійських боєприпасів.