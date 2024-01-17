На переконання президента Володимира Зеленського, військовозабов'язані українські чоловіки повинні повернутись до власної країни і працювати на захист її від російської агресії.
Чому українські чоловіки повинні повернутись і захищати країну
За словами Зеленського, повернення українських чоловіків із інших країн додому в умовах триваючої масштабної агресії РФ - питання закону та справедливості.
Він зазначив, що на виплату зарплати одному військовому йде сума податків 6-8 людей.
Президент підкреслив, що фінансова допомога західних партнерів не розрахована на такі витрати.
Зеленський визнав, що Україні завжди не вистачатиме людей для захисту у розв’язаній Росією злочинній війні.
Він також зазначив, що питання полягає не у тому, що Україна вчетверо менша за РФ за кількістю населення.
Президент підкреслив, що Україна ніколи б не кидала власних людей під танки навіть за умови такої ж кількості населення як і у РФ.
Зеленський про ймовірне президентство Трампа у США
На думку Володимира Зеленського, підтримка України з боку США буде зберігатись навіть у разі президентства Дональда Трампа, який виступає за припинення допомоги.
Він також зазначив, що подібні передвиборчі тези впливають на сприйняття українцями США.
За його словами, під час візиту до США у вересні минулого року та зустрічей із американськими конгресменами він не від кого не почув заяв про припинення або зменшення підтримки.
При цьому Зеленський відреагував на заяву Трампа стосовно можливості швидкого завершення розв’язаної РФ війни проти України у разі повторного обрання президентом, порадивши йому спочатку думати, перш ніж говорити.
При цьому Трамп також пообіцяв у разі власного президенства надати Україні більше зброї, якщо Кремль продовжить злочинну агресію, або забрати вже надану у разі продовження бойових дій з боку України.
Зеленський також поставив питання, що у разі відмови України від пропозиції Трампа і припинення військової підтримки з боку США він буде робити, коли кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін спрямує агресію проти країн-членів НАТО.
Таким чином, за словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.
Зеленський про постачання КНДР ракет до РФ
Глава держави назвав поставки ракет з Північної Кореї до Росії для їхнього застосування у злочинній війні проти України перетином червоних ліній.
Зеленський підкреслив, що країна-агресорка вже отримала від КНДР 1 млн артилерійських боєприпасів.
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