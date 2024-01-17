Зеленський зустрівся із Дудою у Давосі. Що обговорили лідери

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Що відомо про зустріч Зеленського з Дудою

Президент Польщі Анджей Дуда 16 січня зустрівся з Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами Дуди, із Зеленським він поговорив "про поточну ситуацію – на фронті та у суспільстві".

Я запевнив президента Володимира Зеленського, що політика щодо України буде стабільною, це буде політика підтримки весь час, - зазначив Дуда. Поширити

Prezydent @AndrzejDuda: Z Prezydentem @ZelenskyyUa rozmawialiśmy o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja - na froncie i społeczna.



Zapewniłem Prezydenta Zełenskiego, że nasza polityka wobec Ukrainy będzie stabilna i to będzie cały czas polityka wsparcia; że może spokojnie… pic.twitter.com/Bze5SGONGD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 16, 2024

За його словами, вже за кілька днів Київ відвідає новий прем'єр Польщі Дональд Туск.

Він додав, що вірить у здатність вести хорошу політику щодо України разом з польським урядом.

Також Дуда зазначив, що поява нової держави НАТО між Росією та Польщею зміцнить безпеку її країни. Він підкреслив, що Україна потребує потужної підтримки Заходу, зокрема в плані озброєння.

У Давосі провів зустріч із Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Обговорили наші двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку європейської інтеграції України. Скоординували наші позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО, - заявив Зеленський. Поширити

Він також додав, що обговорив з польським президентом ситуацію на полі бою, а також подальшу оборонну підтримку нашої країни.

Відносини між Польщею та Україною

Нагадаємо, ще у середині вересня Польща вирішила в односторонньому порядку запровадити заборону на імпорт українського зерна, коли такі заходи скасувала Єврокомісія.

Також пізніше польські перевізники вирішили розпочати блокаду кордону з Україною. Вони суттєво ускладнили рух вантажівок, що вплинуло на український імпорт та експорт.

Коментуючи такі заходи президент Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила сотні мільйонів доларів та частину врожаю. Також він наголосив, що “захищає інтереси своєї країни".

Минулого тижня прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить нікому в своєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях. А раніше у вівторок стало відомо про призупинення блокування після домовленостей перевізників із владою Польщі.