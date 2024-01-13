Туск заявив про антиукраїнську політику попереднього уряду Польщі
Категорія
Політика
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Туск заявив про антиукраїнську політику попереднього уряду Польщі

Дональд Туск
Джерело:  TVN24

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, попередній уряд країн під керівництвом Матеуша Моравецького під час виборів використовував та загравав з антиукраїнськими настроями. 

Що відомо про спроби попереднього уряду Польщі зіграти на антиукраїнських настроях

При цьому чинний голова польського уряду заявив, що не матиме вагань у важливих рішеннях стосовно України.

Він звинуватив представників попередньої влади від партії “Право і Справедливість” у заграванні із прихильністю до України.

Тому що, коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів, - зазначив Туск.

Він підкреслив, що наразі героїчний опір українського народу збройній агресії РФ дозволяє Польщі відчувати себе у відносній безпеці.

Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Бо коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. Україна у війні з Росією потребує допомоги від нас і всього світу. Тому що насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці, - наголосив Туск.

Він пообіцяв протистояти будь-яким дискредитуючим заявам щодо допомоги України.

Туск закликає ЄС збільшити допомогу Україні

Чиновник вважає, що Європа має інвестувати більше грошей у зброю та оборону, зважаючи на те, що Росія вдало перевела свою економіку на "військові рейки".

Ми не можемо вдавати, що нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння і підтримка України у війні, не може бути жодних вагань. Для мене це незаперечний факт, - зазначив Туск.

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