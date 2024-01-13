Туск заявив про антиукраїнську політику попереднього уряду Польщі

Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Бо коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. Україна у війні з Росією потребує допомоги від нас і всього світу. Тому що насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці, - наголосив Туск.