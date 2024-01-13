Туск заявив про антиукраїнську політику попереднього уряду Польщі

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, попередній уряд країн під керівництвом Матеуша Моравецького під час виборів використовував та загравав з антиукраїнськими настроями.
Що відомо про спроби попереднього уряду Польщі зіграти на антиукраїнських настроях
При цьому чинний голова польського уряду заявив, що не матиме вагань у важливих рішеннях стосовно України.
Він звинуватив представників попередньої влади від партії “Право і Справедливість” у заграванні із прихильністю до України.
Він підкреслив, що наразі героїчний опір українського народу збройній агресії РФ дозволяє Польщі відчувати себе у відносній безпеці.
Він пообіцяв протистояти будь-яким дискредитуючим заявам щодо допомоги України.
Туск закликає ЄС збільшити допомогу Україні
Чиновник вважає, що Європа має інвестувати більше грошей у зброю та оборону, зважаючи на те, що Росія вдало перевела свою економіку на "військові рейки".
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