Туск планує зустрітися з Зеленським у Києві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 27 грудня під час пресконференції у Варшаві, що має плани відвідати Київ та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Туск анонсував візит до України

Глава польського уряду Дональд Туск повідомив про плани відвідати Київ й обговорити, серед іншого, і питання блокади кордону.

Про це Туск заявив у середу під час пресконференції у Варшаві, відповідаючи на запитання, які конкретні кроки уряд Польщі має намір зробити, аби залагодити проблему на кордоні.

Як підкреслив Туск, готується його візит до Києва, під час якого, серед інших питань, обговорюватимуться також проблеми польських перевізників.

Ми готуватимемо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з Президентом (Зеленським – ред.) було зрозуміло, що ми можемо досягти, – підкреслив Туск. Поширити

Глава польського уряду висловив сподівання, що на технічному рівні він повинен привезти з Києва “серйозну пропозицію”, аби полегшити життя польських перевізників. Відтак він проситиме перевізників “не блокувати кордон з огляду на війну в Україні, адже ситуація є драматичною”.

Туск зауважив, що українська сторона представила декілька пропозицій, які полегшили б ситуацію польських водіїв, але на їх думку, ці пропозиції є недостатніми.

Глава польського уряду звернув увагу, що ЄС скасував транспортні обмеження для України з огляду на бажання допомогти українцям через повномасштабну війну. Туск наголосив, що це рішення підтримав попередній уряд РП і він на їхньому місці зробив би так само.

Глава уряду РП нереальним назвав повернення до системи видачі дозволів для України на вантажні перевезення у видимій перспективі.

Не думаю, що на європейському рівні до червня щось можна радикально змінити і я про це говорю відверто. Але операційно можна дуже багато вирішити для польських водіїв у порозумінні з українцями, – констатував Туск. Поширити

Він також зауважив, що чинний польський уряд також дуже серйозно переймаємося "безконтрольним експортом" українських сільськогосподарських продуктів на польський ринок.

Проте він підкреслив, що не бачить приводів, аби псувати через це польсько-українські відносини. Він наголосив, що можна зберегти хороші відносини між Варшавою і Києвом, й одночасно бути наполегливими у вирішенні аграрних проблем таким чином, щоб не втрачав польський фермер.

Що відомо про візит глави МЗС до Києва

Про свій візит міністр іноземних справ Радослав Сікорський повідомив 22 грудня у соцмережі Х. Це його перший візит за кордон на посаді глави МЗС.

Перший візит за кордон; вже на місці, — написав Сікорський Поширити

До слова, 13 грудня Дональд Туск у президентському палаці склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Радослав Сікорський уже очолював дипломатичне відомство Польщі у попередній прем'єрській каденції Туска.

Увечері 12 грудня Сейм Польщі проголосував за підтримку нового уряду прем'єр-міністра Дональда Туска.