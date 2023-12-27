Туск планирует встретиться с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 27 декабря во время пресс-конференции в Варшаве, что имеет планы посетить Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Туск анонсировал визит в Украину

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил о планах посетить Киев и обсудить, среди прочего, и вопросы блокады границы.

Об этом Туск заявил в среду во время пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос, какие конкретные шаги правительство Польши намерено предпринять, чтобы уладить проблему на границе.

Как подчеркнул Туск, готовится его визит в Киев, во время которого, среди других вопросов, будут обсуждаться проблемы польских перевозчиков.

Мы будем готовить этот визит таким образом, чтобы во время моей встречи с Президентом (Зеленским – ред.) было ясно, что мы можем достичь, – подчеркнул Туск. Поделиться

Глава польского правительства выразил надежду, что технически он должен привезти из Киева "серьезное предложение", чтобы облегчить жизнь польских перевозчиков. Следовательно, он будет просить перевозчиков "не блокировать границу с учетом войны в Украине, ведь ситуация драматична".

Туск отметил, что украинская сторона представила несколько предложений, которые облегчили бы ситуацию польских водителей, но, по их мнению, эти предложения недостаточны.

Глава польского правительства обратил внимание, что ЕС отменил транспортные ограничения для Украины, учитывая желание помочь украинцам из-за полномасштабной войны. Туск подчеркнул, что это решение поддержало предыдущее правительство РП и оно на их месте поступило бы так же.

Глава правительства РП нереальным назвал возвращение в систему выдачи разрешений для Украины на грузовые перевозки в видимой перспективе.

Не думаю, что на европейском уровне до июня что-то можно радикально изменить, и я об этом говорю откровенно. Но операционно можно очень многое решить для польских водителей в согласии с украинцами, – констатировал Туск. Поделиться

Он также отметил, что действующее польское правительство также очень серьезно озабочено "бесконтрольным экспортом" украинских сельскохозяйственных продуктов на польский рынок.

Однако он подчеркнул, что не видит поводов, чтобы портить из-за этого польско-украинские отношения. Он подчеркнул, что можно сохранить хорошие отношения между Варшавой и Киевом и одновременно быть настойчивыми в решении аграрных проблем таким образом, чтобы не терял польский фермер.

Что известно о визите главы МИД в Киев

О своем визите министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил 22 декабря в соцсети Х. Это его первый визит за границу в должности главы МИД.

Первый визит за границу; уже на месте, - написал Сикорский. Поделиться

К слову, 13 декабря Дональд Туск в президентском дворце принял присягу премьер-министра Польши. Радослав Сикорский уже возглавлял дипломатическое ведомство Польши в предыдущей премьерской каденции Туска.

Вечером 12 декабря Сейм Польши проголосовал за поддержку нового правительства премьер-министра Дональда Туска.