Туск заявил об антиукраинской политике предыдущего правительства Польши

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, предыдущее правительство стран под руководством Матеуша Моравецкого во время выборов использовало и заигрывало с антиукраинскими настроениями.
Что известно о попытках предыдущего правительства Польши сыграть на антиукраинских настроениях
При этом действующий глава польского правительства заявил, что не будет колебаний в важных решениях в отношении Украины.
Он обвинил представителей предыдущей власти от партии "Право и Справедливость" в заигрывании с приверженностью Украине.
Он подчеркнул, что героическое сопротивление украинского народа вооруженной агрессии РФ позволяет Польше чувствовать себя в относительной безопасности.
Он пообещал противостоять любым дискредитирующим заявлениям о помощи Украины.
Туск призывает ЕС увеличить помощь Украине
Чиновник считает, что Европа должна инвестировать больше денег в оружие и оборону, учитывая, что Россия удачно перевела свою экономику на "военные рельсы".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-