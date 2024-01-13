Туск заявил об антиукраинской политике предыдущего правительства Польши

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, предыдущее правительство стран под руководством Матеуша Моравецкого во время выборов использовало и заигрывало с антиукраинскими настроениями.

Что известно о попытках предыдущего правительства Польши сыграть на антиукраинских настроениях

При этом действующий глава польского правительства заявил, что не будет колебаний в важных решениях в отношении Украины.

Он обвинил представителей предыдущей власти от партии "Право и Справедливость" в заигрывании с приверженностью Украине.

Потому что когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всему западному миру, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений, - отметил Туск. Поделиться

Он подчеркнул, что героическое сопротивление украинского народа вооруженной агрессии РФ позволяет Польше чувствовать себя в относительной безопасности.

Я никогда не позволю никому в моем правительстве строить свою позицию по таким антиукраинским настроениям. Ведь когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всему западному миру, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений. Украина в войне с Россией нуждается в помощи от нас и всего мира. Потому что на самом деле пока Украина воюет с Россией, мы в относительной безопасности, - подчеркнул Туск. Поделиться

Он пообещал противостоять любым дискредитирующим заявлениям о помощи Украины.

Туск призывает ЕС увеличить помощь Украине

Чиновник считает, что Европа должна инвестировать больше денег в оружие и оборону, учитывая, что Россия удачно перевела свою экономику на "военные рельсы".