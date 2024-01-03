РФ может напасть на Европу через несколько лет — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа станет объектом российской агрессии, если у России будет очевидное военное преимущество, поэтому континент должен мобилизоваться и быть сильнее.
Туск озвучил предупреждение Европе о России
На пресс-конференции 3 января Туск сказал, что Польша будет заниматься вопросом укрепления границ, "особенно воздушного пространства" и "укреплением восточного фланга с участием наших союзников".
Он пояснил, что речь идет о «мобилизации, используя существующие дипломатические средства и убеждения, чтобы весь ЕС понял, что без радикального усиления военных усилий мы останемся далеко позади».
Туск убежден, что абсолютно необходимо, чтобы Европа в целом должна быть военно сильнее России, и "это единственный способ обезопасить европейские и польские границы".
В Европе говорят о возможной войне с РФ
Напомним, что Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен недавно заявил, что общество страны должно готовиться к войне с Россией.
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш считает, что Россия все равно останется серьезной военной угрозой для Европы даже после окончательной победы Украины в войне.
По его словам, команда Путина постоянно будет искать для своего народа иллюзорно внешнего врага, поскольку не может повысить благосостояние своего населения.
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