РФ может напасть на Европу через несколько лет — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа станет объектом российской агрессии, если у России будет очевидное военное преимущество, поэтому континент должен мобилизоваться и быть сильнее.

Туск озвучил предупреждение Европе о России

На пресс-конференции 3 января Туск сказал, что Польша будет заниматься вопросом укрепления границ, "особенно воздушного пространства" и "укреплением восточного фланга с участием наших союзников".

Мы вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским уже подготовили такую инициативу, обращение учесть потребности европейской оружейной промышленности, чтобы как можно быстрее поддержать Украину и потому, что почти вся российская экономика уже перешла на систему военного вооружения, а Европа сильно отстает, - сказал Туск. Поделиться

Он пояснил, что речь идет о «мобилизации, используя существующие дипломатические средства и убеждения, чтобы весь ЕС понял, что без радикального усиления военных усилий мы останемся далеко позади».

Это будет означать одно: Европа будет подвергнута прямому российскому нападению в ближайшие несколько лет. Никто не может сомневаться, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии и это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях будет очевидным, - подчеркнул Туск. Поделиться

Туск убежден, что абсолютно необходимо, чтобы Европа в целом должна быть военно сильнее России, и "это единственный способ обезопасить европейские и польские границы".

В Европе говорят о возможной войне с РФ

Напомним, что Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен недавно заявил, что общество страны должно готовиться к войне с Россией.

Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готово, если все пойдет не так… Нидерланды не должны думать, что наша безопасность гарантирована, потому что мы расположены на расстоянии 1 500 километров. Поделиться

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш считает, что Россия все равно останется серьезной военной угрозой для Европы даже после окончательной победы Украины в войне.

По его словам, команда Путина постоянно будет искать для своего народа иллюзорно внешнего врага, поскольку не может повысить благосостояние своего населения.