Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен, вскоре уходящий с должности, заявил, что общество страны должно готовиться к войне с Россией.

Командующий голландской армией предупредил о возможной войне с Россией

Войнен в интервью изданию De Telegraaf сказал, чтобы справиться с таким конфликтом нужно больше резервистов и добровольцев.

Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готово, если все пойдет не так… Нидерланды не должны думать, что наша безопасность гарантирована, потому что мы расположены на расстоянии 1 500 километров. Поделиться

Для гражданских, по его словам, это означает подготовку запасов пищи и питьевой воды на случай чрезвычайной ситуации.

Нидерланды хотят увеличить количество добровольцев в армии

Войнен сказал, что Нидерланды должны следовать примерам таких стран, как Швеция, Финляндия, страны Балтии. Те страны, которые граничат с Россией или находятся рядом с ней, лучше подготовлены к началу войны.

По мнению Войнена, Нидерланды должны набирать от двух до трех тысяч добровольцев для года службы в армии.

После этого они могут быть доступны в качестве резервистов. Первый набор из 125 волонтеров приступил к работе в сентябре.

Войнен предупредил, что Россия становится все сильнее, а сильная армия нужна как сдерживающий фактор.