Главнокомандующий армией Нидерландов призвал готовиться к возможной войне с РФ

Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен, вскоре уходящий с должности, заявил, что общество страны должно готовиться к войне с Россией.
Командующий голландской армией предупредил о возможной войне с Россией
Войнен в интервью изданию De Telegraaf сказал, чтобы справиться с таким конфликтом нужно больше резервистов и добровольцев.
Для гражданских, по его словам, это означает подготовку запасов пищи и питьевой воды на случай чрезвычайной ситуации.
Нидерланды хотят увеличить количество добровольцев в армии
Войнен сказал, что Нидерланды должны следовать примерам таких стран, как Швеция, Финляндия, страны Балтии. Те страны, которые граничат с Россией или находятся рядом с ней, лучше подготовлены к началу войны.
По мнению Войнена, Нидерланды должны набирать от двух до трех тысяч добровольцев для года службы в армии.
После этого они могут быть доступны в качестве резервистов. Первый набор из 125 волонтеров приступил к работе в сентябре.
Войнен предупредил, что Россия становится все сильнее, а сильная армия нужна как сдерживающий фактор.
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