Головнокомандувач армії Нідерландів закликав готуватися до можливої війни з РФ

Головнокомандувач армією Нідерландів Мартін Війнен, який скоро йде з посади, заявив, що суспільство країни має готуватися до війни з Росією.

Командувач голландської армії попередив про можливу війну з Росією

Війнен в інтерв'ю виданню De Telegraaf сказав, щоб впоратися з таким конфліктом потрібно більше резервістів і добровольців.

Нідерланди повинні зрозуміти, що все суспільство мусить бути готовим, якщо все піде не так… Нідерланди не повинні думати, що наша безпека гарантована, тому що ми розташовані на відстані 1 500 кілометрів. Поширити

Для цивільних, за його словами, це означає підготовку запасів їжі та питної води на випадок надзвичайної ситуації.

Нідерланди хочуть збільшити кількість добровольців в армії

Війнен сказав, що Нідерланди повинні наслідувати приклади таких країн, як Швеція, Фінляндія, країни Балтії. Ті країни, які межують з Росією або знаходяться поруч з нею, краще підготовлені до початку війни.

На думку Війнена, Нідерланди мають набирати від двох до трьох тисяч добровольців для року служби в армії.

Після цього вони можуть бути доступні як резервісти. Перший набір із 125 волонтерів розпочав роботу у вересні.

Війнен попередив, що Росія стає все сильнішою, а сильна армія потрібна як фактор стримування.