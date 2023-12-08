Медведєв натякнув на початок Третьої світової війни

За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, ризик початку повномасштабної війни Росії з НАТО, а також Третьої світової ще "ніколи не був настільки реальним".

Медведєв знову лякає світ глобальною війною

Поплічник Путіна почав скаржитися на те, що американський лідер Джо Байден робить все можливе для продовження фінансової підтримки України на тлі війни з РФ.

Саме тому він у своєму стилі знову заговорив про початок війни з НАТО.

Ніколи, починаючи з Карибської кризи, не була настільки реальною загроза прямого зіткнення Росії і НАТО з переходом у третю світову, - пригрозив заступник голови Радбезу РФ. Поширити

Ба більше, колишній президент Росії, у своєму новому дописі цинічно назвав Україну "другорядною державою, яка перебуває у стадії розпаду".

За словами Медведєва, він вважає бажання американського лідера Джо Байдена допомогти українцям протистояти агресії Росії "примітивним шантажем", щоб "за будь-яку ціну продовжити бізнес на війні".

Однак скандальний політик ігнорує той факт, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в нашу країну й відмовляється вивести свої війська.

Окрім того, поплічнику Путіна також привиділося, що "різні американські президенти в найрізноманітніші часи" нібито погрожували почати війну з Росією.

Влада РФ неодноразово заявляла про готовність до війни з НАТО

Як стверджував раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, країна-агресорка нібито готова до збройного конфлікту з Альянсом, адже не вірить в те, що колись зможе налагодити відносини з керівництвом блоку.

Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами, - цинічно заявив російський дипломат. Поширити

Ба більше, російський дипломат бреше, що НАТО "нескінченно зазіхає" на інтереси Росії.