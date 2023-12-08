Медведев намекнул на начало Третьей мировой войны

По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, риск начала полномасштабной войны России с НАТО, а также начала Третьей мировой еще "никогда не был столь реальным".

Медведев снова пугает мир глобальной войной

Соратник Путина начал жаловаться на то, что американский лидер Джо Байден делает все возможное для продолжения финансовой поддержки Украины на фоне войны с РФ.

Именно поэтому он в своем стиле снова заговорил о начале войны с НАТО.

Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую, - пригрозил заместитель председателя Совбеза РФ. Поделиться

Более того, бывший президент России в своем новом сообщении цинично назвал Украину "второстепенным государством, которое находится в стадии распада".

По словам Медведева, он считает желание американского лидера Джо Байдена помочь украинцам противостоять агрессии России "примитивным шантажом", чтобы "любой ценой продолжить бизнес на войне".

Однако скандальный политик игнорирует тот факт, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну и отказывается вывести свои войска.

Кроме того, приспешнику Путина также показалось, что "разные американские президенты в самые разные времена" якобы угрожали начать войну с Россией.

Власти РФ неоднократно заявляли о готовности к войне с НАТО

Как утверждал ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, страна-агрессорка якобы готова к вооруженному конфликту с Альянсом, ведь не верит в то, что когда-нибудь сможет наладить отношения с руководством блока.

Полностью и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, – цинично заявил российский дипломат. Поделиться

Более того, российский дипломат лжет, что НАТО "бесконечно посягает" на интересы России.