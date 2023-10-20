Готується до Третьої світової. Експерт пояснив останні дії Китаю
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Політика
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Готується до Третьої світової. Експерт пояснив останні дії Китаю

Сі Цзіньпін

На переконання політтехнолога Михайла Шейтельмана, китайський форум “Один пояс, один шлях” — це спроба підготуватися до Третьої світової війни.

Китай не відкидає варіант початку нової світової війни

За словами експерта, зараз більшість країн почали ділитися на блоки.

Офіційний Київ робить це вкрай активно, адже навіть встиг організувати та провести форум "Один пояс, один шлях”, щоб переманити на свій бік якомога більше держав.

Форум "Один пояс, один шлях" – це спроба "купити" країни. Взагалі Китай це розробив, щоб "купувати" країни через інвестиції. Бувають політичні інвестиції; або ж вони інвестують в дані чи іншу інфраструктуру, – пояснив Михайло Шейтельман.

Він також звернув увагу на те, що нещодавно США створили ініціативу "Чиста мережа", в межах якої пропонують країнам відмовлятися від китайського обладнання, яке доволі часто стежить за людьми.

Натомість Штати пропонують доступ до власного обладнання.

Що важливо розуміти китайське обладнання передає дані компартії Китаю, а американське – не передає дані "компартії США".

У них це заборонено. Якщо відмовишся від китайського, то тобі дадуть кредит на купівлю американського обладнання. Це все політика. Тут не йдеться про економіку, бізнес, – зазначив політтехнолог.

Буданов прогнозує початок Третьої світової війни

Як вважає шеф української розвідки Кирило Буданов, просто зараз ми всі опинилися на порозі Третьої світової війни.

Глава ГУР звертає увагу на те, що це лише його суб'єктивна оцінка.

За сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси. Тож так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - заявив Кирило Буданов.

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