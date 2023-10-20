Готовится к Третьей мировой. Эксперт объяснил последние действия Китая

По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, китайский форум "Один пояс, один путь" - это попытка подготовиться к Третьей мировой войне.
Китай не исключает вариант начала новой мировой войны
По словам эксперта, сейчас большинство стран начали делиться на блоки.
Официальный Пекин это знает и даже успел организовать и провести форум "Один пояс, один путь", чтобы переманить на свою сторону как можно больше государств.
Он также обратил внимание на то, что недавно США создали инициативу "Чистая сеть", в рамках которой предлагают странам отказываться от китайского оборудования, ведь оно достаточно часто следит за людьми.
Штаты же предлагают доступ к собственному оборудованию.
Что важно понимать, китайское оборудование передает данные компартии Китая, а американское – не передает данные "компартии США".
Буданов прогнозирует начало Третьей мировой войны
Как считает шеф украинской разведки Кирилл Буданов, прямо сейчас мы все очутились на пороге Третьей мировой войны.
Глава ГУР обращает внимание на то, что это лишь его субъективная оценка.
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