РФ може напасти на Європу через кілька років — Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа стане об’єктом російської агресії, якщо Росія матиме очевидну військову перевагу, тому континент має мобілізуватися та бути сильнішим.
Туск озвучив попередження Європі щодо Росії
На пресконференції 3 січня Туск сказав, що Польща буде займатися питанням зміцнення кордонів, "особливо повітряного простору" та "зміцненням східного флангу за участю наших союзників".
Він пояснив, що йдеться про «мобілізацію, використовуючи наявні дипломатичні засоби та переконання, щоб весь ЄС зрозумів, що без радикального посилення військових зусиль ми залишимося далеко позаду».
Туск переконаний, що абсолютно необхідно, щоб Європа в цілому повинна бути військово сильнішою за Росію, і “це єдиний спосіб убезпечити європейські та польські кордони".
У Європі говорять про можливу війну з РФ
Нагадаємо, що Головнокомандувач армією Нідерландів Мартін Війнен нещодавно заявив, що суспільство країни має готуватися до війни з Росією.
Глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що Росія все одно залишиться серйозною військовою загрозою для Європи навіть після остаточної перемоги України у війні.
За його словами, команда Путіна постійно буде шукати для свого народу ілюзорно зовнішнього “ворога”, оскільки не може підвищити добробут свого населення.
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