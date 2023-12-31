Латвія озвучила невтішний прогноз щодо перемоги України у війні

На переконання глави МЗС Латвії Кріш’яніса Каріньша, Росія все одно залишиться серйозною військовою загрозою для Європи навіть після остаточної перемоги України у війні.

Чому перемога України у війні з Росією не гарантує миру

Шеф латвійської дипломатії переконаний в тому, що навіть позитивний фінал російсько-української війни не врятує Європу від загрози, якою залишиться РФ.

Він також озвучив прогноз, що країна-агресорка почне відновлювати свої збройні сили навіть після нищівної поразки в Україні.

Кріш’яніс Каріньш закликав міжнародну спільноту не забувати про те, що російський уряд побудований на імперіалістичній ідеології, від якої ніколи не відмовиться.

За його словами, команда Путіна постійно буде шукати для свого народу ілюзорно зовнішнього “ворога”, оскільки не може підвищити добробут свого населення.

Всі карти поставлені на пошук зовнішнього ворога і культивацію думки про те, що розпад СРСР був найбільшим злом. Тому необхідно повернути втрачені території з лишком. Сумно, що це не війна Кремля – це стало війною, підтримуваною росіянами. Росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для Європи, – наголосив глава МЗС Латвії. Поширити

Поразка України у війні підштовхне Росію до нових вторгнень

Шеф латвійської дипломатії попереджає про те, що перемогу РФ у війні з Україною у жодному разі не можна допустити, адже після цього Путін захоче атакувати й інші країни.

Тому це неприпустимо. Це напад не тільки на Україну і Європу. Це напад на встановлений після Другої світової війни порядок, у якому ключову роль відіграє верховенство закону, а не сили, – пояснив Кріш’яніс Каріньш. Поширити

На його переконання, членам Альянсу дедалі більше необхідно дбати про свою безпеку.

Країни Балтії уже давно це зрозуміли, тому активно готуються до можливої війни з Росією, адже розуміють, що такий розвиток подій цілком реальний.