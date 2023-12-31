Латвия озвучила неутешительный прогноз касательно победы Украины в войне

По мнению главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, Россия все равно останется серьезной военной угрозой для Европы даже после окончательной победы Украины в войне.

Почему победа Украины в войне с Россией не гарантирует мир

Шеф латвийской дипломатии убежден, что даже положительный финал российско-украинской войны не спасет Европу от угрозы, которой останется РФ.

Он также озвучил прогноз, что страна-агрессорка начнет возобновлять свои вооруженные силы даже после сокрушительного поражения в Украине.

Кришьянис Кариньш призвал международное сообщество не забывать о том, что российское правительство построено на империалистической идеологии, от которой никогда не откажется.

По его словам, команда Путина постоянно будет искать для своего народа иллюзорного внешнего “врага”, поскольку не может повысить благосостояние своего населения.

Все карты поставлены на поиск внешнего врага и культивацию мнения о том, что распад СССР был величайшим злом. Поэтому необходимо вернуть утраченные территории с лихвой. Печально, что это не война Кремля – это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой Европе, – подчеркнул глава МИД Латвии. Поделиться

Поражение Украины в войне подтолкнет Россию к новым вторжениям

Шеф латвийской дипломатии предупреждает о том, что победу РФ в войне с Украиной ни в коем случае нельзя допустить, потому что после этого Путин захочет атаковать и другие страны.

Потому это недопустимо. Это нападение не только на Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы, – объяснил Кришьянис Кариньш. Поделиться

По его убеждению, членам Альянса все больше необходимо заботиться о своей безопасности.

Страны Балтии уже давно это поняли, поэтому активно готовятся к возможной войне с Россией, понимая, что такое развитие событий вполне реально.