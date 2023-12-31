Латвия озвучила неутешительный прогноз касательно победы Украины в войне

По мнению главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, Россия все равно останется серьезной военной угрозой для Европы даже после окончательной победы Украины в войне.
Почему победа Украины в войне с Россией не гарантирует мир
Шеф латвийской дипломатии убежден, что даже положительный финал российско-украинской войны не спасет Европу от угрозы, которой останется РФ.
Он также озвучил прогноз, что страна-агрессорка начнет возобновлять свои вооруженные силы даже после сокрушительного поражения в Украине.
Кришьянис Кариньш призвал международное сообщество не забывать о том, что российское правительство построено на империалистической идеологии, от которой никогда не откажется.
По его словам, команда Путина постоянно будет искать для своего народа иллюзорного внешнего “врага”, поскольку не может повысить благосостояние своего населения.
Поражение Украины в войне подтолкнет Россию к новым вторжениям
Шеф латвийской дипломатии предупреждает о том, что победу РФ в войне с Украиной ни в коем случае нельзя допустить, потому что после этого Путин захочет атаковать и другие страны.
По его убеждению, членам Альянса все больше необходимо заботиться о своей безопасности.
Страны Балтии уже давно это поняли, поэтому активно готовятся к возможной войне с Россией, понимая, что такое развитие событий вполне реально.
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