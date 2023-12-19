Дуда скликає засідання Радбезу Польщі. Обговорюватимуть питання щодо України

Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради безпеки країни. На ньому планують обговорити питання, пов'язані з Україною.

Що обговорюватимуть на засіданні Радбезу Польщі

Як повідомив Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра, зустріч заплановано на 12:30 20 грудня у президентському палаці "Бельведер".

На засідання обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні та аспект міжнародної безпеки.

Також будуть підіймати питання щодор можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи.

Польща модернізує збройні сили

В останні роки Польща активно проводить політику модернізації власної армії, що проявляється у закупівлі сучасних зразків озброєння, а також у створенні та відновленні бойових підрозділів.

Слід зазначити, що останнім часом Польща активно закуповує різну військову техніку для зміцнення оборони країни. Видання The Telegraph раніше зазначало, що Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози Росії.

Зокрема, Варшава вже замовила у США танки Abrams та 486 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також пізніше стало відомо, що уряд Польщі уклав угоду з Британією на суму понад 5 млрд доларів щодо постачання засобів протиповітряної оборони.

Також нещодавно Польща біля кордонів із Білоруссю розгорнула новий танковий батальйон, укомплектований танками К2 виробництва Південної Кореї.