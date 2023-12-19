Дуда созывает заседание Совбеза Польши. Обсудят вопросы по Украине

Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совбеза страны. На нем планируется обсудить вопросы, связанные с Украиной.

Что будут обсуждать на заседании Совбеза Польши

Как сообщил Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, встреча запланирована на 12:30 20 декабря в президентском дворце "Бельведер".

На заседании будут обсуждаться вопросы ситуации безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине и аспект международной безопасности.

Также будут поднимать вопросы по возможности поддержки Вооруженных сил Украины, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента по закону о реформировании системы.

Польша модернизирует вооруженные силы

В последние годы Польша активно проводит политику модернизации собственной армии, что проявляется в закупке современных образцов вооружения, а также в создании и восстановлении боевых подразделений.

Следует отметить, что в последнее время Польша активно закупает разную военную технику для укрепления обороны страны. Издание The Telegraph ранее отмечало, что Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

В частности, Варшава уже заказала у США танки Abrams и 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Также позже стало известно, что правительство Польши заключило соглашение с Британией на сумму более 5 млрд долларов по поставке средств противовоздушной обороны.

Также недавно Польша у границ с Белоруссией развернула новый танковый батальон, укомплектованный танками К2 производства Южной Кореи.