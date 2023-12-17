Украина получила от Польши самоходные минометы Rak
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Украина
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Украина получила от Польши самоходные минометы Rak

Самоходные минометы Rak
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Источник:  Bild

В Украину поступили обещанные Польшей еще в марте этого года самоходные минометные системы Rak.

Что известно о получении минометных систем Rak от Польши

Отмечается, что в целом Украина получила от Польши 24 единицы этой военной техники.

120-мм минометы Rak было установлено на бронированную колесную платформу.

В таком виде эта техника способна вести навесной огонь на расстояние до 12 км.

Минометы помогут спасти жизнь украинских минометчиков, поскольку смогут вести огонь, находясь при этом под защитой стальной брони, - отмечается в материале издания.

Отмечается, что после стрельбы самоходный миномет может быстро покинуть позицию и отойти на безопасное расстояние. На прибывшие в Украину машины уже установили противодронную защиту в виде железной сетки над башней.

Что известно о последствиях отказа США от дальнейшей военной помощи Украине

По словам известного военного аналитика из Центра новой американской безопасности Франца-Стефана Гади в комментарии американскому изданию Vox, если Вашингтон не восстановит масштабную военную поддержку Украины, из-за проблемы значительного дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены будут вернуться к тактике обороны в больших городах.

Неспособность оказать Украине военную помощь не приведет к немедленной победе России, но это изменит характер войны. Они, вероятно, начали проводить более асимметричные стратегии. То есть отступать с отдельных участков линии фронта в городские поселения, пытаясь вовлечь российские силы в бои в городах, – предполагает аналитик.

Авторы материала отмечают, что это будет очень печальная перспектива для Украины, поскольку боевые действия в городах приведут к большому количеству жертв гражданского населения.

К тому же, российская боевая тактика приводит к тому, что после таких боев города лежат в сплошных развалинах.

Отдельно Франц-Стефан Гади критикует аргументы американских скептиков о том, что Америка якобы зря тратит миллиарды долларов на зашедшую в тупик войну.

Он отмечает, что без американской помощи война действительно выйдет из тупика – приблизив Россию к победе. Но для Америки это будет гораздо хуже ситуация, чем сегодня.

По словам эксперта, даже если Россия и не вторгнется в Польшу или страны Балтии после победы в Украине, появление российских армий на границах НАТО сделает это направление нестабильным.

В долгосрочной перспективе это гораздо большая проблема политики безопасности для Соединенных Штатов. Это может потребовать гораздо большее финансирование, чем Соединенные Штаты тратят сейчас, – предполагает аналитик.

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