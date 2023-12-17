Україна отримала від Польщі самохідні міномети Rak

До України надійшли обіцяні Польщею ще у березні місяці цього року самохідні мінометні системи Rak.
Що відомо про отримання мінометних систем Rak від Польщі
Зазначається, що загалом Україна отримала від Польщі 24 одиниці цієї військової техніки.
120-мм міномети Rak було встановлено на броньовану колісну платформу.
У такому виді ця техніка здатна вести навесний вогонь на відстань до 12 км.
Наголошується, що після стрільби самохідний міномет може швидко покинути позицію і відійти на безпечну відстань. На машини, що прибули в Україну, вже встановили противодронний захист у вигляді залізної сітки над вежею.
Що відомо про наслідки відмови США від подальшої військової допомоги Україні
За словами відомого військового аналітика із Центру нової американської безпеки Франца-Стефана Гаді в коментарі американському виданню Vox, ящо Вашингтон не відновить масштабну військову підтримку України, через проблему значного дефіциту боєприпасів українські військові змушені будуть повернутись до тактики оборони у великих містах.
Автори матеріалу зазначають, що це буде дуже сумна перспектива для України, оскільки бойові дії у містах призведуть до великої кількості жертв серед цивільного населення.
До того ж російська бойова тактика призводить до того, що після таких боїв міста лежать в суцільних руїнах.
Окремо Франц-Стефан Гаді критикує аргументи американських скептиків про те, що Америка буцімто дарма витрачає мільярди доларів на війну, яка зайшла в глухий кут.
Він зауважує, що без американської допомогти війна справді вийде з глухого кута – наблизивши Росію до перемоги. Але для Америки це буде значно гірша ситуація, ніж сьогодні.
За словами експерта, навіть якщо Росія і не вторгнеться в Польщу чи країни Балтії після перемоги в Україні, поява російських армій на кордонах НАТО зробить цей напрям нестабільним.
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