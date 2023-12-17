Україна отримала від Польщі самохідні міномети Rak

До України надійшли обіцяні Польщею ще у березні місяці цього року самохідні мінометні системи Rak.

Що відомо про отримання мінометних систем Rak від Польщі

Зазначається, що загалом Україна отримала від Польщі 24 одиниці цієї військової техніки.

120-мм міномети Rak було встановлено на броньовану колісну платформу.

У такому виді ця техніка здатна вести навесний вогонь на відстань до 12 км.

Міномети допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи при цьому під захистом сталевої броні, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Наголошується, що після стрільби самохідний міномет може швидко покинути позицію і відійти на безпечну відстань. На машини, що прибули в Україну, вже встановили противодронний захист у вигляді залізної сітки над вежею.

Що відомо про наслідки відмови США від подальшої військової допомоги Україні

За словами відомого військового аналітика із Центру нової американської безпеки Франца-Стефана Гаді в коментарі американському виданню Vox, ящо Вашингтон не відновить масштабну військову підтримку України, через проблему значного дефіциту боєприпасів українські військові змушені будуть повернутись до тактики оборони у великих містах.

Нездатність надати Україні військову допомогу не призведе до негайної перемоги Росії, але це змінить характер війни. Вони, ймовірно, почали б проводити більш асиметричні стратегії. Тобто відступати з окремих ділянок лінії фронту в міські поселення, намагаючись втягнути російські сили в бої в містах, - припускає аналітик. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що це буде дуже сумна перспектива для України, оскільки бойові дії у містах призведуть до великої кількості жертв серед цивільного населення.

До того ж російська бойова тактика призводить до того, що після таких боїв міста лежать в суцільних руїнах.

Окремо Франц-Стефан Гаді критикує аргументи американських скептиків про те, що Америка буцімто дарма витрачає мільярди доларів на війну, яка зайшла в глухий кут.

Він зауважує, що без американської допомогти війна справді вийде з глухого кута – наблизивши Росію до перемоги. Але для Америки це буде значно гірша ситуація, ніж сьогодні.

За словами експерта, навіть якщо Росія і не вторгнеться в Польщу чи країни Балтії після перемоги в Україні, поява російських армій на кордонах НАТО зробить цей напрям нестабільним.