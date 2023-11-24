Україна звернулася до Польщі з пропозицією щодо пропуску вантажівок на кордоні

Наразі обговорюється ідея відкриття хоча б одного додаткового пункту пропуску на кордоні з Польщею. Однак в перспективі Україна розраховує на декілька таких пунктів.

Україна знайшла вирішення проблеми

Україна виступила з пропозициєю Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це дасть змогу прискорити рух вантажівок в обидва боки, та допоможе краще працювати як українським, так і польським перевізникам.

Він також зауважив, що бачення України та Європейської Комісії щодо мітингів на польському кордоні збігається він не відповідає заявленим цілям.

Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів, – сказав Висоцький. Поширити

Чиновник заявив, що даний аргумент буде також наведено на переговорах українського та польського уряду, які відбудуться в суботу.

Також він підтвердив, що блокада кордону завдала збитків українським експортерам, які змушені були для дотримання договорів про постачання товарів їхати через більш далекі обхідні шляхи.

Сподіваємося, що в підсумку цей страйк завершиться, і сума втрат не сягне мільйонів євро, – резюмував Висоцький. Поширити

Страйк на кордоні з Польщею

6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Мова йшла про три пункти пропуску, до яких вчора додався ще й четвертий. Учасники акції фактично вимагають скасування транспортного безвізу.

Тобто виступають за повернення до системи дозволів для українців на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях".

З останніх подій відомо, що Україна ініціювала створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні. А за словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, Україна нібито готується евакуювати водіїв, заблокованих на кордоні з Польщею.

Додамо, що ситуація на польському кордоні є складною. Оскільки серед заблокованих вантажів є й ті, які везуть гуманітарну допомогу. Також страйк польських перевізників призвів вже до двох смертей на кордоні.