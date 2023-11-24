Украина обратилась к Польше с предложением по пропуску грузовиков на границе

Обсуждается идея открытия хотя бы одного дополнительного пункта пропуска на границе с Польшей. Однако в перспективе Украина рассчитывает на несколько подобных пунктов.
Украина нашла решение проблемы
Украина выступила с предложением Польши открыть дополнительный пункт пропуска пустого грузового автотранспорта.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона.
По его словам, это позволит ускорить движение грузовиков в обе стороны, и поможет лучше работать как украинским, так и польским перевозчикам.
Он также отметил, что видение Украины и Европейской Комиссии по митингам на польской границе совпадает, он не отвечает заявленным целям.
Чиновник заявил, что данный аргумент будет также приведен на переговорах украинского и польского правительства, которые пройдут в субботу.
Также он подтвердил, что блокада границы нанесла ущерб украинским экспортерам, которые были вынуждены для соблюдения договоров о поставках товаров ехать через более далекие обходные пути.
Забастовка на границе с Польшей
6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Речь шла о трех пунктах пропуска, к которым вчера добавился еще четвертый. Участники акции фактически требуют отмены транспортного безвиза.
То есть выступают за возвращение к системе разрешений для украинцев на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Шлях".
Из последних событий известно, что Украина инициировала создание мониторинговой группы со стороны ЕС на границе. По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, Украина якобы готовится эвакуировать водителей, заблокированных на границе с Польшей.
Добавим, что ситуация на польской границе сложная. Поскольку среди заблокированных грузов есть и те, кто везет гуманитарную помощь. Также забастовка польских перевозчиков привела уже к двум смертям на границе.
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