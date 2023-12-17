Какая ситуация на границе с Польшей — ответ ГНСУ

На сегодня, 17 декабря, заблокированными остаются три направления на польско-украинской границе. На них в очереди стоят больше двух тысяч грузовиков.

Какая ситуация на границе с Польшей

Заблокированными остаются:

"Рава – Русская - Гребенное";

"Краковец – Корчёва";

"Шегини – Медика".

По состоянию на утро, сегодня, по этим трем направлениям, в очередях в сторону Украины находится где-то 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив "Шегини – Медика". Движение есть, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23, когда началась блокировка "Шегини", - пояснил Демченко. Поделиться

Разблокированное направление

11 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Пока там отмечается достаточно интенсивное движение, которое постепенно продолжает расти.

Только за минувшие сутки, 16 декабря, направление пересекли около 1,5 тысяч грузовых транспортов в обе стороны. Большинство в направлении Украины.

"Очереди на этом направлении, конечно, остаются. 2400 грузовиков ожидает в очереди в направлении "Ягодина" в сторону Украины. Где-то 1700 зарегистрированы в "Еочереди" на выезд из Украины. Но, подчеркну, что динамика достаточно высока", - пояснил представитель Госпогранслужбы. .

Забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной. Соответствующую акцию они планировали продолжать до начала января 2024 года. В результате протеста были заблокированы ряд направлений, по которым выпускали и впускали не более одной фуры в час.

В частности, 23 ноября перевозчики заблокировали еще и пункт пропуска "Медика - Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокировку на "Нижанковичи – Мальховице".

11 декабря Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило о разблокировании пункта пропуска "Яготин – Дорогуск". Участники забастовки перекрыли движение на направлении грузовиком, впрочем, потом его удалось снова восстановить.