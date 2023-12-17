Какая ситуация на границе с Польшей — ответ ГНСУ

На сегодня, 17 декабря, заблокированными остаются три направления на польско-украинской границе. На них в очереди стоят больше двух тысяч грузовиков.
Какая ситуация на границе с Польшей
Заблокированными остаются:
"Рава – Русская - Гребенное";
"Краковец – Корчёва";
"Шегини – Медика".
Разблокированное направление
11 декабря удалось разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Пока там отмечается достаточно интенсивное движение, которое постепенно продолжает расти.
Только за минувшие сутки, 16 декабря, направление пересекли около 1,5 тысяч грузовых транспортов в обе стороны. Большинство в направлении Украины.
"Очереди на этом направлении, конечно, остаются. 2400 грузовиков ожидает в очереди в направлении "Ягодина" в сторону Украины. Где-то 1700 зарегистрированы в "Еочереди" на выезд из Украины. Но, подчеркну, что динамика достаточно высока", - пояснил представитель Госпогранслужбы. .
Забастовка польских перевозчиков
С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной. Соответствующую акцию они планировали продолжать до начала января 2024 года. В результате протеста были заблокированы ряд направлений, по которым выпускали и впускали не более одной фуры в час.
В частности, 23 ноября перевозчики заблокировали еще и пункт пропуска "Медика - Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокировку на "Нижанковичи – Мальховице".
11 декабря Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило о разблокировании пункта пропуска "Яготин – Дорогуск". Участники забастовки перекрыли движение на направлении грузовиком, впрочем, потом его удалось снова восстановить.
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