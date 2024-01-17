Зеленский встретился с Дудой в Давосе. Что обсудили лидеры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Что известно о встрече Зеленского с Дудой

Президент Польши Анджей Дуда 16 января встретился с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Дуды, с Зеленским он поговорил "о текущей ситуации — на фронте и обществе".

Я заверил президента Владимира Зеленского, что политика по отношению к Украине будет стабильной, это будет политика поддержки все время, — отметил Дуда. Поделиться

Prezydent @AndrzejDuda: Z Prezydentem @ZelenskyyUa rozmawialiśmy o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja - na froncie i społeczna.



Zapewniłem Prezydenta Zełenskiego, że nasza polityka wobec Ukrainy będzie stabilna i to będzie cały czas polityka wsparcia; że może spokojnie… pic.twitter.com/Bze5SGONGD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 16, 2024

По его словам, уже через несколько дней Киев посетит новый премьер Польши Дональд Туск.

Он добавил, что верит в способность вести хорошую политику по отношению к Украине вместе с польским правительством.

Также Дуда отметил, что появление нового государства НАТО между Россией и Польшей укрепит безопасность его страны. Он подчеркнул, что Украина нуждается в мощной поддержке Запада, в частности, в плане вооружения.

В Давосе провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой. Обсудили наши двусторонние отношения, в частности, взаимодействие на треке европейской интеграции Украины. Скоординировали наши позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО, — заявил Зеленский. Поделиться

Он также добавил, что обсудил с польским президентом ситуацию на поле боя и дальнейшую оборонную поддержку нашей страны.

Отношения между Польшей и Украиной

Напомним, еще в середине сентября Польша решила в одностороннем порядке ввести запрет на импорт украинского зерна, когда подобные меры отменила Еврокомиссия.

Также позже польские перевозчики решили начать блокаду границы с Украиной. Они осложнили движение грузовиков, что повлияло на украинский импорт и экспорт.

Комментируя такие меры, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла сотни миллионов долларов и часть урожая. Также он подчеркнул, что "защищает интересы своей страны".

На минувшей неделе премьер Польши Дональд Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить свою позицию на антиукраинских настроениях. А ранее во вторник стало известно о приостановлении блокировки после договоренностей перевозчиков с властями Польши.