Зеленский встретился с Дудой в Давосе. Что обсудили лидеры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Что известно о встрече Зеленского с Дудой
Президент Польши Анджей Дуда 16 января встретился с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
По словам Дуды, с Зеленским он поговорил "о текущей ситуации — на фронте и обществе".
По его словам, уже через несколько дней Киев посетит новый премьер Польши Дональд Туск.
Он добавил, что верит в способность вести хорошую политику по отношению к Украине вместе с польским правительством.
Также Дуда отметил, что появление нового государства НАТО между Россией и Польшей укрепит безопасность его страны. Он подчеркнул, что Украина нуждается в мощной поддержке Запада, в частности, в плане вооружения.
Он также добавил, что обсудил с польским президентом ситуацию на поле боя и дальнейшую оборонную поддержку нашей страны.
Отношения между Польшей и Украиной
Напомним, еще в середине сентября Польша решила в одностороннем порядке ввести запрет на импорт украинского зерна, когда подобные меры отменила Еврокомиссия.
Также позже польские перевозчики решили начать блокаду границы с Украиной. Они осложнили движение грузовиков, что повлияло на украинский импорт и экспорт.
Комментируя такие меры, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла сотни миллионов долларов и часть урожая. Также он подчеркнул, что "защищает интересы своей страны".
На минувшей неделе премьер Польши Дональд Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить свою позицию на антиукраинских настроениях. А ранее во вторник стало известно о приостановлении блокировки после договоренностей перевозчиков с властями Польши.
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