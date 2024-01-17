Давление недопустимо. Зеленский отреагировал на слежку за журналистами — видео

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал факты слежки за журналистами Bihus.Info, о чем стало известно накануне.

Зеленский прокомментировал слежку за журналистами

Зеленский рассказал, что провел совещание со стражами порядка. На ней был глава Службы безопасности Украины, доложивший о противодействии коллаборантам по уничтожению логистики врага.

Отдельно по поводу ситуации с нашими журналистами. В частности, факт слежки за журналистами. Служба безопасности Украины приступила к расследованию и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо. Поделиться

Прослушивание журналистов Bihus.Info: что известно

17 января в СБУ сообщили, что по факту незаконного прослушивания и видеосъемки журналистов возбуждено уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Накануне ресурс «Народная правда» опубликовал видео, где несколько представителей Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические средства на корпоративе. Утверждается, что это были журналисты. Видео содержит записи разговоров и телефонных звонков этих сотрудников.

Основатель проекта Денис Бигус сказал, что на видео журналисты наркотики не употребляли, это были операторы. Он добавил, что не оправдывает их поведение, поэтому их уволят.

Он также обратил внимание, что за командой проекта следили около года: фрагменты видео смонтированы из нескольких эпизодов.

Бигус добавил, что представители пока неустановленной службы установили камеры в номерах загородного комплекса, где члены команды Bihus.Info праздновали корпоратив.