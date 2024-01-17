СБУ расследует обстоятельства незаконного прослушивания журналистов Bihus.Info
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ расследует обстоятельства незаконного прослушивания журналистов Bihus.Info

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по незаконному прослушиванию и видеосъемке представителей проекта Bihus.Info.

СБУ расследует прослушивание журналистов Bihus.Info

В СБУ сообщили, что по факту незаконного прослушивания и видеосъемки журналистов открыто уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

По убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства, — говорится в комментарии.

Там добавили, что подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся обращения наркотических веществ.

Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы в соответствии со своей подследственностью.

Прослушивание представителей Bihus.Info: что известно

16 января ресурс «Народная правда» распространил в сети видео, на котором несколько представителей Bihus.Info предположительно употребляли наркотические средства на корпоративе. Видео содержит записи разговоров и телефонных звонков этих сотрудников.

Основатель проекта Денис Бигус сказал, что на видео журналисты наркотики не употребляли, это были операторы. Он добавил, что не оправдывает их поведение, поэтому их уволят.

Он также обратил внимание, что за командой проекта следили около года: фрагменты видео смонтированы из нескольких эпизодов.

Бигус добавил, что представители "пока неустановленной службы" установили камеры в номерах загородного комплекса, где члены команды Bihus.Info праздновали корпоратив.

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