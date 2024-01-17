СБУ розслідує обставини незаконного прослуховування журналістів Bihus.Info
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ розслідує обставини незаконного прослуховування журналістів Bihus.Info

СБУ
СБУ
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через незаконне прослуховування та відеозйомку представників проєкту Bihus.Info.

СБУ розслідує прослуховування журналістів Bihus.Info

У СБУ повідомили, що за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави, — йдеться у коментарі.

Там додали, що подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин.

Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відповідно до своєї підслідності.

Прослуховування представників Bihus.Info: що відомо

16 січня ресурс «Народна правда» поширив у мережі відео, на якому кілька представників Bihus.Info ймовірно, вживали наркотичні засоби на корпоративі. Відео також містить записи розмов і телефонних дзвінків цих співробітників.

Засновник проєкту Денис Бігус сказав, що на відео журналісти наркотиків не вживали, це були оператори. Він додав, що не виправдовує їхню поведінку, тому їх звільнять.

Він також звернув увагу, що за командую проєкту стежили близько року: фрагменти відео змонтовані з декількох епізодів.

Бігус додав, що представники «поки невстановленої служби» встановили камери в номерах заміського комплексу, де члени команди Bihus.Info святкували корпоратив.

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