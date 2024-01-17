Тиск неприпустимий. Зеленський відреагував на стеження за журналістами — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Тиск неприпустимий. Зеленський відреагував на стеження за журналістами — відео

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні прокоментував факти стеження за журналістами Bihus.Info, про що стало відомо напередодні.

Зеленський прокоментував стеження за журналістами

Зеленський розповів, що провів нараду з правоохоронцями. На ній був голова Служби безпеки України, який доповів про протидію колаборантам, щодо знищення логістики ворога.

Окремо — щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий.

Прослуховування журналістів Bihus.Info: що відомо

17 січня у СБУ повідомили, що за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Напередодні ресурс «Народна правда» опублікував відео, на якому кілька представників Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні засоби на корпоративі. Стверджується, що це були журналісти. Відео також містить записи розмов і телефонних дзвінків цих співробітників.

Засновник проєкту Денис Бігус сказав, що на відео журналісти наркотиків не вживали, це були оператори. Він додав, що не виправдовує їхню поведінку, тому їх звільнять.

Він також звернув увагу, що за командою проєкту стежили близько року: фрагменти відео змонтовані з декількох епізодів.

Бігус додав, що представники «поки невстановленої служби» встановили камери в номерах заміського комплексу, де члени команди Bihus.Info святкували корпоратив.

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